Poroshenko defiende que las tropas ucranianas en el este son "fuerzas de defensivas"

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ha defendido este viernes que las tropas ucranianas en el este del país son fuerzas de defensivas si bien ha declarado que "cuando hay necesidad de ello" se devuelve el fuego. Poroshenko ha comparado a las fuerzas ucranianas con un "medicamento" frente a las tácticas agresivas de los respaldados por Rusia.

"No crean los rumores de que nuestras tropas no devuelven fuego. Cuando hay una verdadera necesidad, cuando no hay otra manera, se han dado las órdenes y se han ejecutado. Hay evidencias de ello en torno a Avdiyivka", ha asegurado Poroshenko.

No obstante, el líder ucraniano ha negado que la escalada de la violencia en la región separatista en las últimas semanas se deba a la ofensiva de Kiev. "Es una táctica insidiosa de Moscú, dividir a la responsabilidad entre Ucrania y Rusia. No vamos a permitir que hagan esto", ha subrayado.

"Indudablemente, nuestras acciones tienen una naturaleza de fuerza defensiva, son un medicamento frente a las tácticas agresivas que han lanzado grupos terroristas rusos", ha declarado.

"Kiev respetará los acuerdos de Minsk. Ahora, en el camino a la paz y la restauración de la integración territorial de Ucrania su postura no tiene alternativa. Es nuestra visión y nuestros socios clave que han ayudando a Ucrania a resistir frente a la agresión rusa", ha añadido el mandatario ucraniano.

Esta semana, fuentes diplomático-militares rusas han denunciado el envío por parte del Ejército ucraniano de 28 pontones a la región de Lugansk lo que supondría un claro indicio de que las fuerzas ucranianas pretenden cruzar el río Seversko Donets para atacar la propia ciudad de Lugansk.