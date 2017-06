Rabat: "Me hubiera gustado conseguir un mejor resultado en mi carrera de casa"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) comentó, tras haber concluido en la 15ª posición en el Gran Premio de Catalunya, que le hubiera gustado "conseguir un mejor resultado" en casa, aunque admitió que lo había intentado "con todas sus fuerzas".

"Me hubiera gustado conseguir un mejor resultado en mi carrera de casa y lo he intentado con todas mis fuerzas, pero no ha sido posible", aseguró el motorista catalán en declaraciones cedidas por su equipo.

"Me sentía más cómodo al final de la carrera y hoy lo más positivo es que he terminado la carrera a 40 segundos del ganador cuando el año pasado terminé a un minuto, así que he conseguido mejorar 20 segundos", reconoció a modo de resumen de su participación en el segundo GP español de la temporada.

Por su parte, recalcó que ha conseguido puntuar en todas las carreras que ha concluido, pero que tiene como problema el "poder adelantar a otros pilotos en la primera parte de las carreras" para lograr auparse más posiciones.

Su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que no pudo terminar la carrera, dijo por su parte que tuvo "buen ritmo después de encontrar varias mejoras en la puesta a punto" durante el warm-up. Se mostró "enfadado" por el duro trabajo que había hecho "para estar en una buena posición", pero que se vio truncado a falta de 11 vueltas para el final por haberse caído.

"Lo positivo es que hoy he logrado recuperar un poco las sensaciones con el tren delantero, así que estoy deseando llegar a la próxima carrera en Assen", indicó a modo de conclusión.