Récord de víctimas civiles en Afganistán en 2016, entre ellas más de 3.500 niños

Bombas caseras, muchas de ellas convertidas en juguetes para que sean los más pequeños los que salten por los aires. Afganistán se ha convertido en una trampa mortal. Y ahora llega el frío, y las avalanchas de nieve que también se están convirtiendo en un arma mortal.

Cerca de 11.500 civiles afganos murieron o fueron heridos en 2016 en Afganistán, de los cuales un tercio son niños, el peor balance anual desde 2009, año en que comenzó este censo de víctimas, anunció el lunes la Misión de Asistencia de la ONU (UNAMA).

Más de 3.500 niños figuran entre las víctimas, un balance en aumento "desproporcionado" de 24% en un año, indicó la UNAMA. La mitad de ese incremento de víctimas infantiles se debe a los combates entre fuerzas gubernamentales e insurgentes talibanes.

La otra mitad a la explosión de municiones abandonadas por los beligerantes, precisó la fuente.

"Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, la UNAMA registró 11.148 víctimas civiles (4.498 muertos y 7.920 heridos)", lo que representa un aumento general del 3% (+6% en los heridos).

La UNAMA registró "un número récord de víctimas en combates terrestres, ataques suicidas y explosivos abandonados, y el peor balance de víctimas de operaciones aéreas desde 2009", indicó la directora de Derechos Humanos del organismo, Danielle Bell.

Los ataques aéreos de los aviones afganos y estadounidenses causaron 590 víctimas civiles -250 muertos y 340 heridos-, en localidades y viviendas donde había mujeres y niños, como en Kunduz en octubre del 2016.

Desde que la misión de la ONU en Afganistán comenzó a efectuar un balance anual de víctimas, en el año 2009, registró un total de 24.841 muertos y 45.347 heridos, recordó Bell.

La ONU atribuye el 61% de estas víctimas a las fuerzas "antigubernamentales", principalmente a los talibanes pero también al Estados Islámico (EI).

El número de víctimas del Estado Islámico se multiplicó por diez en un año, indicó Bell.

