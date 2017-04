Rojas (IU) critica la "chulería" del Ayuntamiento con los veladores de Campana y el "postureo" de PP y Cs

Etiquetas

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha lamentado la "chulería" que asegura que ha demostrado el gobierno del socialista Juan Espadas en cuanto al modo en el que se ha llevado a cabo el desalojo de los veladores de la confitería de la Campana, a la par que critica el "postureo" de PP y de Cs, quienes "lo único que buscan es pescar en río revuelto".

Rojas considera que al Ayuntamiento "más le vale dejar las demostraciones de fuerza y centrarse en explicar la situación con argumentos", ya que entiende que al gobierno municipal le ha podido la "chulería" al mandar un "desproporcionado" número de efectivos para la retirada de los veladores de la Campana. Así, ironiza proponiendo a los vecinos de Torreblanca que pongan "veladores a tutiplén" para conseguir que el Ayuntamiento les mande efectivos policiales para mejorar la seguridad en la zona.

A través de una entrada en su blog, recogida por Europa Press, Rojas afirma que el PSOE está siendo "lento y muy torpe en la estrategia", aunque deja claro que había que "poner freno" a esta situación para recuperar espacios para el peatón, ya que el "desproporcionado" incremento durante los últimos años de veladores "se había ido de las manos".

Sin embargo, recuerda que tras el anuncio municipal de actuar en este sentido "el PP y Ciudadanos corrieron ágiles y veloces para ver quién se hacía primero la foto en La Campana". "No me voy a sumar a la campañita del postureo y de la añoranza en la que cualquier tiempo pasado fue mejor y no me voy a pasar por la confitería de La Campana para hacerme una foto que es lo que parece que está de moda entre los ediles de la Plaza Nueva", añade.

"Se ha dicho del local que hay que preservarlo porque han sido capaces de mantener su imagen clásica a pesar del paso de sus muchos años y que siempre han cumplido las ordenanzas municipales, aunque seguramente no lo dirán por las sombrillas que taxativamente prohibidas en la ordenanza de publicidad", matiza.

En este marco, insta a Cs a "posicionarse" y se pregunta desde cuando tiene el PP "interés" por el comercio tradicional porque, cuando estaban en el gobierno, "votaron en contra de establecer una moratoria para los comercios de renta antigua, en contra de crear líneas de ayuda para facilitar sus traslados y en contra de un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico", planteadas por IU.

Critica que lo único que buscan es "pescar en río revuelto y rancio", afirmando que al PP "le importa tres pitos el pequeño comercio y el comercio tradicional le importa pero porque se creen guardianes de esa esencia ombliguista". "La norma es clara y cualquier licencia está supeditada al interés público y puede quedar sin efecto sin que exista para los afectados derecho a indemnización o compensación alguna", recalca, recordando todo el proceso administrativo vivido para la reordenación de estos espacios, con fase de alegaciones incluida.

Asimismo, insta a Urbanismo a hacer públicos los expedientes de reordenación que realizó para las zonas afectadas, donde está convencido de que algún velador sí cabría para La Campana, aunque también para los otros establecimientos de la zona, un contexto en el que considera que los empleados "están siendo rehenes de este debate".

El portavoz de la federación de izquierdas subraya que la antigüedad de un comercio o "su esencia" no puede ser un argumento para decidir si se puede o no poner veladores, ya que "el criterio debe ser garantizar la accesibilidad universal y ganar espacio público para el peatón".