Soldados aseguran que hicieron desaparecer y asesinaron a "personas subversivas" por orden de Ollanta Humala

Varios soldados peruanos han asegurado en los últimos días que hicieron desaparecer y asesinaron en la década de los noventa a personas consideradas "subversivas" por órdenes del expresidente Ollanta Humala, contra quien la Fiscalía decidió reabrir el pasado viernes la investigación por el 'caso Madre Mía', archivado hace ocho años por falta de pruebas.

Una de las víctimas, Jorge Ávila, denunció haber sido torturado por el propio Humala y acusó al exmandatario de ser el responsable de la desaparición de su hermana y su cuñado, según 'El Comercio'. Según Ávila, habrían sido confundidos con integrantes de Sendero Luminoso.

No obstante, en 2009 se archivó la causa porque no había pruebas suficientes para proceder a un juicio oral, ya que algunos de los testigos se habían retractado. Ávila, que se retractó entonces, ha confirmado ahora que recibió 4.500 dólares del entorno de Humala para modificar su versión y no señalar al expresidente.

"Me dieron 4.500 dólares, pero en partes. Uno de los intermediarios ahí fue Amílcar --en referencia a Amílcar Gómez, técnico de tercera del Ejército y conocido como 'el hijo putativo de Ollanta Humala'--", ha explicado en declaraciones a 'El Comercio', indicando que a cambio tenía que retractarse y no "echar la culpa" a Humala.

Otro de los soldados, Adolfo Becker Silva, asintió con la cabeza cuando le preguntaron en el programa 'Beto A Saber' si a Natividad Ávila, hermana de Jorge Ávila, le habían cortado el brazo, la habían amarrado y cortado "para ponerle piedras".

Entretanto, Vitmar Leandro Zúñiga, el hermano del otro desaparecido del 'caso Madre Mía', Yander Leandro Zúñiga --esposo de Natividad Ávila--, ha denunciado que el 23 de septiembre de 1992 Yander fue secuestrado por el batallón que dirigía el propio Humala.

En una declaración enviada al diario 'Correo', Leandro Zúñiga ha asegurado que un soldado le confesó que su hermano había sido asesinado y arrojado al río Huallaga al día siguiente de ser detenido.

La Fiscalía ordenó reabrir el caso después de que salieran a la luz nuevos testimonios de la desaparición de la pareja y de las torturas contra Ávila en la localidad de Madre Mía, en la región de San Martín, en plena selva peruana. Los tres habían sido acusados de "terrorismo" por los militares que controlaban la zona.

En el marco de la campaña electoral de 2006, Humala, entonces candidato, fue acusado por su presunta implicación en una serie de asesinatos llevados a cabo en 1992 en la base militar de Madre Mía, donde el expresidente prestaba servicio bajo el seudónimo 'Capitán Carlos'.