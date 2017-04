Trump coincide con Putin en que las relaciones bilaterales pasan por "un momento bajo"

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido este miércoles que las relaciones entre Washington y Moscú pasan por "un momento bajo", confirmando así las declaraciones realizadas por su homólogo ruso, Vladimir Putin, con quien había augurado una nueva era de entendimiento bilateral.

"Ahora mismo no nos estamos llevando bien con Rusia en absoluto", ha dicho durante la rueda de prensa que ha celebrado en la Casa Blanca tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "Puede que estemos en un momento bajo de nuestras relaciones", ha reconocido.

Putin había confesado horas antes, en una entrevista concedida a la televisión rusa Mir, que la relación entre Estados Unidos y Rusia había empeorado bajo el Gobierno de Trump, "sobre todo en el aspecto militar".

Así las cosas, la "degradación" de los vínculos entre Washington y Moscú ha sido uno de los ejes de la reunión que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, han tenido este miércoles en la capital rusa, su primer cara a cara.

Trump ha considerado que sería "fantástico" que ambas potencias pudieran arreglar esta situación. "Eso puede pasar o no, pero me gustaría que así fuera (...) Me encantaría poder llevarme bien con todo el mundo", ha dicho.

"En estos momentos el mundo es un desastre pero creo que cuando acabemos será un lugar mejor para vivir", ha apuntado en alusión al final de su mandato, según informa el portal de noticias Politico.

Stoltenberg, por su parte, ha hecho votos por que se cumpla el pronóstico de Trump. "No queremos una nueva Guerra Fría. No queremos una nueva carrera armamentística", se ha limitado a apostillar.