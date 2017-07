Turquía asegura que lo hizo "lo mejor posible" y acusa a la parte grecochipriota del fracaso del diálogo

Etiquetas

El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, ha asegurado este viernes que la delegación turcochipriota lo hizo "lo mejor posible" y ha acusado al equipo grecochipriota del fracasado de la reunión que se celebró el jueves como parte del diálogo para lograr la reunificación de Chipre.

"Turquía y la delegación turcochipriota lo hicieron lo mejor posible. Se esforzaron por ser constructivos desde el principio", mientras que la parte grecochipriota "no adoptó la misma actitud constructiva", ha dicho el jefe de Gobierno.

"Esto demuestra que Turquía, Naciones Unidas, la Unión Europea y los otros países garantes son quienes realmente quieren una solución" para Chipre, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación, según informa el diario local 'Hurriyet'.

Yildirim ha indicado que, en este contexto, ha advertido de que Turquía "ejercerá sus derechos naturales" para evitar que la población turcochipriota pierda sus derechos, pero no ha entrado en detalles sobre las medidas a adoptar por parte de Ankara.

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, que junto a su homólogo griego, Nikos Kotzias, asistió a la cita del 6 de julio en el resort de Crans-Montana, en los Alpes suizos, ha considerado que el resultado de la última ronda de conversaciones hace "imposible" un acuerdo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su decepción por la falta de acuerdo. "Lo siento mucho", diho en rueda de prensa. Naciones Unidas había indicado que esta era "la mejor oportunidad" que habían tenido las partes para pactar una solución para la isla.

"Esto no significa que no se puedan desarrollar otras iniciativas", subrayó Guterres. Cavusoglu, por su parte, dio por muerta la "misión de buenos oficios" puesta en marcha por la organización internacional debido a los escasos resultados obtenidos. "No tiene sentido insistir", consideró el ministro de Exteriores.

Por su parte, Nikos Christodoulides, el portavoz del Gobierno grecochipriota, ha acusado a la parte turco de insistir en su ataque a los derechos de los grecochipriotas por mantener la presencia militar en la isla. "El resultado de esta noche no ha sido positivo, pero no es el final del camino", confío.

DIÁLOGO CHIPRIOTA

Chipre está dividida en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupó la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país.

El conflicto continúa siendo un foco de tensión entre Turquía y Grecia y, además, dificulta las ambiciones de Ankara de unirse a la Unión Europea.

Entre las cuestiones polémicas figuran la petición turcochipriota de establecer una presidencia rotatoria y la demanda grecochipriota de que Turquía retire a los 30.000 militares desplegados en el norte de la isla y renuncie a sus derechos de intervención.