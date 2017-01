YAKOVLEV. FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DICEN QUE ES "INDIGNO" QUE ALGUIEN COMO TRILLO ACABE EN EL CONSEJO DE ESTADO

Etiquetas

La Asociación de Víctimas del Yak-42 aseguró este jueves que alguien “indigno” e “irresponsable” como el actual embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo, no puede acabar formando parte de un organismo como el Consejo de Estado.Así lo manifestó la portavoz del colectivo, Curra Ripollés, hermana del teniente José Manuel Ripollés Barros, fallecido en el accidente, en declaraciones a Servimedia, después de que Trillo haya comentado en una entrevista radiofónica que una vez concluya su mandato en Londres regresará a su puesto en el Consejo de Estado como letrado mayor.“Vuelvo al Consejo de Estado que es mi carrera y de mi futuro ya decidiré yo y, Dios mediante, cuando llegue el futuro”, sentenció Trillo.Reclamó que alguien “indigno” e “irresponsable” como Trillo acabe en el Consejo de Estado, un organismo que “no merece” que alguien como el exministro forme parte de su estructura.Ripollés reconoció que el colectivo ha recibido con “sorpresa” la unanimidad con la que el Consejo de Estado ha determinado el Ministerio de Defensa entonces dirigido por Trillo del accidente en el que murieron 62 militares. Subrayó que esta “verdad oficial” ha provocado que la asociación cambie su nombre por el de “Asociación de Víctimas del Vuelo Ilegal del Yak-42”.En este sentido, manifestó que el dictamen del Consejo de Estado obliga a “ir más allá” para que las 62 víctimas del siniestro puedan “descansar en paz”, ya que ese texto establece que lo sucedido “no fue un accidente sino un vuelo ilegal”. Por ello, abogó por que se celebre un juicio que dilucide las responsabilidades penales de todos los responsables del vuelo. Esto le sirvió para reclamar al Gobierno que deje claro que el relevo de Trillo al frente de la embajada española en Londres se produce porque éste al alguien “indigno” de representar a España en el exterior.Ripollés afirmó que Trillo “siempre lee mal o no quiere conocer la verdad” de lo sucedido con el Yak-42. “Niega la mayor. Siempre miente”. “No quiso asumir responsabilidades y no se preocupó”, exclamó. Dio fuerza a su argumento dejando claro que el exministro no ignoraba las condiciones en las que volaban los soldados españoles, ya que éstos habían presentado distintas quejas y la oposición había realizado preguntas en el Congreso de los Diputados interesándose por las condiciones de los vuelos. Fue a partir del accidente, continuó Ripollés, cuando los soldados dejaron de volar en “aviones basura” y se produjeron cambios legislativos.