Siria censura a Francia por acusarle del ataque químico sin haber enviado investigadores a Idlib

Recuerda que propuso a la ONU y la OPAQ enviar un equipo para analizar lo sucedido y niega su responsabilidad

Milad Atieh, máximo representante de Siria en España, ha criticado la actitud de Francia por haber concluido que el ataque químico perpetrado en Idlib fue responsabilidad del Gobierno de Damasco sin haber llegado a enviar investigadores sobre el terreno para analizar lo sucedido, al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo sirio mostró su disposición a que la ONU y la OPAQ mandaran expertos para averiguar qué sucedió el 4 de abril en Jan Sheijun.

"¿Cómo llegan los franceses a esta conclusión sin enviar un equipo sobre el terreno para investigar? Ellos llegan a esta conclusión desde la distancia, desde París. Antes de ellos, el Gobierno turco de Erdogan acusó al Gobierno sirio de usar gas sarín contra la población de Jan Sheijun", ha explicado Atieh, en una entrevista concedida a Europa Press.

Atieh, que ejerce las funciones de embajador de Siria desde que España expulsó en 2012 al embajador sirio, ha recordado que Siria "solicitó oficialmente" a Naciones Unidas y a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) el envío de un equipo para "investigar el incidente" pero "las solicitudes presentadas por Siria, Rusia e Irán fueron denegadas".

El encargado de Negocios de la Embajada de Siria en España ha explicado que varios países miembros de la OPAQ rechazaron una resolución presentada por Irán y Rusia para enviar un equipo de investigadores a Jan Sheijun y también a Al Shairat, la base militar siria que fue posteriormente atacada por Estados Unidos con misiles de crucero.

"Esta situación no es nueva, ya sucedió en 2013, cuando el Gobierno fue acusado de usar armas químicas en Ghouta Oriental, en la región de Damasco. Cuando solicitamos una investigación imparcial por parte de la ONU y de las agencias relacionadas, tras meses y meses, la conclusión fue: "sí se usaron armas químicas pero no sabemos quién las utilizó". Por tanto, cuál es la razón de enviar un equipo si no consigue pruebas de que una determinada parte las usó", ha afirmado Atieh.

El representante de Siria ha lamentado que, "cuando a los investigadores de la ONU se les ha pedido que investiguen el uso de armas químicas por parte de los terroristas", se hayan limitado a decir que no saben "quién las usó" y que, "cuando no tienen ningún indicio ni ninguna prueba contra el Gobierno", hayan dicho también que desconocen "quién las usó".

SIRIA NO TIENE ARMAS QUÍMICAS

Atieh ha subrayado que el Ejecutivo de Damasco no posee armas químicas porque las destruyó cuando se incorporó a la OPAQ en 2013 y que nunca las utilizaría contra los propios ciudadanos sirios, ni siquiera contra "los terroristas". Además, ha dicho que la acusación del ataque es una estrategia utilizada por los grupos "terroristas" en un momento en el que las fuerzas leales a Al Assad han conseguido avances en el campo de batalla.

"Siria no usó ni usará ningún arma química contra nadie en Siria, incluidos los terroristas", ha afirmado. "Siria no posee armas químicas o gases tóxicos desde que nos incorporamos a la OPAQ en 2013. Todos los agentes químicos fueron destruidos bajo los auspicios de Estados Unidos y Rusia a bordo de buques estadounidenses en el mar Mediterráneo. La OPAQ y el Consejo de Seguridad de la ONU han anunciado en diferentes ocasiones, en declaraciones documentadas, que Siria está libre de armas químicas", ha concluido.

En su opinión, las acusaciones del ataque químico de Idlib tienen como objetivo "socavar todos los logros del Gobierno de Siria cuando los terroristas están perdiendo". "Los terroristas no quieren perder terreno y no quieren una solución política a la crisis en Siria. Quieren socavar los resultados alcanzados en Astaná y en Ginebra", ha asegurado.