El embajador ruso ve "muy serio" que Trump pida aumentar presupuesto para su despliegue militar en Europa

Grushkó lamenta que la OTAN se ha convierto en "un obstáculo" para que Rusia coopere con países individuales en la lucha antiterrorista

El embajador ruso ante la OTAN, Alexandr Grushkó, ha reconocido que la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar el presupuesto para costear su presencia militar en Europa es algo "muy serio" y también ha considerado necesario que se explique el objetivo del aumento en el gasto en defensa exigido al resto de los aliados.

Trump ha solicitado al Congreso un presupuesto de 4.800 millones de dólares en 2018 para reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Europa, es decir, 1.400 millones de dólares más que el año anterior.

"Esto es un aumento del 41%. Esto es una indicación de la dirección en la que Estados Unidos está preparado para avanzar. Esto no es sólo una realidad política, es una realidad que se reflejará en la planificación militar y esto es un factor muy serio", ha avisado el diplomático ruso en un encuentro en su residencia con varios medios, entre ellos Europa Press.

El embajador ruso ha avisado del "fuerte impacto para la seguridad regional" que tendrá el refuerzo militar de la Alianza Atlántica en el flanco este para "disuadir a Rusia", en alusión al despliegue de cuatro batallones en Polonia y los bálticos que se completará en junio, pero también por el aumento de la presencia militar en el Báltico y el Mar Negro que "plantea un desafío y una amenaza directa para la seguridad nacional rusa".

"La OTAN debe entender que todos estos esfuerzos no se quedarán sin respuesta en términos de planificación militar" por parte de Rusia, ha avisado. "No es nuestra elección pero tenemos que hacerlo", ha insistido, criticando que "la OTAN claramente está avanzando hacia el esquema de la Guerra Fría" por su refuerzo militar "muy cerca de las fronteras de Rusia".

"Esto es muy peligroso. Esta lógica militar puede llevar a una guerra armamentística", ha resaltado, al tiempo que ha dejado claro que el refuerzo militar aliado en el flanco supondrá "una nueva línea divisoria en Europa y no llevará a una mejora de la seguridad europea".

CUESTIONA AUMENTO DEL GASTO EN DEFENSA DE LOS ALIADOS

Al ser preguntado si cree que Trump contribuye a reforzar o a debilitar la OTAN, el diplomático ruso ha resplicado: "No tengo una respuesta a esta pregunta".

"Lo que vimos (en la cumbre) es que no hay ningún cambio de política a través de la OTAN respecto a Rusia. Este aumento financiero es una demostración de esto", ha explicado, en referencia a la petición de Trump a los aliados para que aumenten el gasto en defensa tras afear que 23 de los 28 aliados "no están pagando lo que deberían" y que la meta pactada de destinar el 2% de PIB a defensa es "insuficiente".

"Si este aumento es absolutamente importante ¿cuál es su objetivo? ¿Para defender de quién o de qué?", ha preguntado el diplomático ruso, que ha recordado que algunos países de la OTAN ya tienen un presupuesto militar "cuatro veces mayor" que el combinado de Rusia y China y ha avisado de que "puede llevar a una nueva carrera armamentística".

"Para nosotros está muy claro que si Europa comienza a comprar tanques adicionales de Estados Unidos o Alemania y desplegarlos en la frontera con la Federación Rusa ni mejorará la seguridad regional, ni de los países de la OTAN, especialmente de aquellos que defienden aumentar su presencia en su territorio", ha avisado. "Para nosotros es un factor muy importante a tener en cuenta", ha avisado.

El embajador ruso ante la OTAN ha avisado de que "si Europa está interesadas realmente en mejorar su propia seguridad, no es posible hacerlo contra Rusia o sin Rusia". "Tenemos que centrarnos en las amenazas reales" como el terrorismo, ha dicho.

"Estamos preparados para cooperar de forma muy pragmática con todos los que puedan contribuir", ha dicho, avisando de que ningún país por sí solo puede hacer frente a la amenaza global del terrorismo.

LA OTAN, OBSTÁCULO PARA COOPERAR EN LA LUCHA ANTITERRORISTA CON PAÍSES

Dicho esto, Grushkó ha asegurado que "en este momento, la OTAN es un obstáculo" para que Rusia pueda cooperar con países a título individual. "Se está convirtiendo en un obstáculo adicional para lanzar y construir una cooperación práctica entre Rusia y aquellos países que están preparados para cooperar con nosotros para responder a estos

desafíos comunes", ha criticado.

"La OTAN es un obstáculo, no es un promotor de la cooperación con Rusia, incluido en áreas de interés común", ha incidido. "No vemos ninguna razón para no usar esta oportunidad para lograr nuestro objetivo común de derrotar al Estado Islámico. Esto es una cuestión muy importante", ha dicho.

El embajador ruso ha dejado claro que "todo el mundo debería estar interesado" en que Rusia y Estados Unidos tuvieran "mejores relaciones" y ha confiado en que Trump nombre "muy pronto" a un representante para tratar la crisis ucraniana con Rusia, como ocurría con la anterior Administración de Barack Obama a través de Victoria Nuland.

Grushkó ha insistido en que las relaciones entre Rusia y la OTAN "no son muy prometedoras". "Y sin cambios en el enfoque básico de la OTAN no vemos perspectivas reales para el progreso", ha admitido.

Aunque el diálogo con la OTAN es "importante" y no ha descartado que "quizá" haya una nueva reunión del Consejo OTAN-Rusia en un futuro próximo, ha avisado de que "dialogar por dialogar es bueno pero no es suficiente" y ha instado a la Alianza a reaccionar "positivamente" a la propuesta de Rusia de cooperar a nivel de expertos militares para evitar el riesgo de "incidentes militares peligrosos" por las actividades respectivas.

"Rusia está en el centro de la propaganda de la OTAN", ha criticado Grushkó, denunciando "el increíble grado de demonización de la Federación Rusa". "Cada día leo que mañana Rusia invadirá a los países bálticos y Polonia", ha lamentado, al tiempo que ha prometido en que Rusia garantizará "el grado de transparencia necesaria" respecto a sus próximas maniobras militares 'Zapad' que preocupan especialmente a Lituania. "Si alcanzamos los niveles (de fuerzas) estipulados por el documento de Viena se invitará a inspectores", ha asegurado.