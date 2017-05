Encuentro de trabajo de expertos europeos y del Consejo de Europa sobre la Convención de Faro

Etiquetas

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), y en colaboración con el Consejo de Europa, promueve los próximos días 16, 17 y 18 de mayo el 2º Laboratorio de la Convención de Faro, un encuentro de trabajo de expertos europeos bajo el lema 'Places without People: the Stories left behind' (Lugares sin gente: las historias dejadas atrás).