Guterres pide a Suu Kyi que aproveche su "última oportunidad" para frenar la "tragedia" rohingya

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado a la líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, a aprovechar su "última oportunidad" para detener la persecución contra la minoría rohingya y favorecer su vuelta al país, ya que de lo contrario "la tragedia será absolutamente horrible".

Guterres ha admitido en una entrevista con la cadena británica BBC que Birmania no es todavía "una democracia perfecta" y que el Ejército, pese a la teórica desaparición de la Junta Militar que gobernó al país durante dos décadas, sigue teniendo "la última palabra". En este sentido, ha reconocido que se trata de una situación "compleja".

No obstante, ha apelado a la responsabilidad de Suu Kyi y a su liderazgo político para poner fin a la violencia que se vive en el estado de Rajine, del que han huido ya más de 400.000 rohingya por la represión de las fuerzas birmanas. "Si no revierte la situación ya, creo que la tragedia será absolutamente horrible y no veo cómo se podría revertir en el futuro", ha advertido Guterres.

El máximo responsable de la ONU ha hablado de "última oportunidad" para referirse a la Nobel de la Paz birmana, que finalmente no asistirá a la sesión de la Asamblea General que arranca la próxima semana en Nueva York. Hasta ahora, para justificar la situación, Suu Kyi ha denunciado que la crisis se está viendo agravada por la difusión de información manipulada, que en última instancia favorecería a los terroristas.

Tanto Naciones Unidas como las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han subrayado que no cabe justificación alguna para la actuación de las fuerzas birmanas, que iniciaron las operaciones como represalia por un ataque insurgente perpetrado el 25 de agosto. Un informe divulgado el viernes por Human Rights Watch denunció "una campaña de limpieza étnica" por parte del Ejército.