Prodeni pide "mayor vigilancia" en sectores vulnerables para prevenir casos como el de la menor de Pedrera

La Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña, Prodeni, tras conocerse el caso de una menor de 14 años de nacionalidad rumana cuyos padres han sido detenidos en Pedrera (Sevilla) por su supuesta venta, ha pedido un "mayor control y vigilancia" por parte de la sociedad, que "está obligada a la defensa de los derechos humanos y a evitar situaciones como ésta".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz e Prodeni, José Luis Calvo, señala que existe un colectivo de ciudadanos rumanos que "vive en la marginalidad, en bolsas de población donde no llegan los servicios sociales y no penetra el estado de bienestar, en las que estos comportamientos, que son delitos muy graves y perseguibles, saltan", por lo que insta a las administraciones "a controlar que los niños reciban el trato que le corresponde conforme a los derechos que aquí les están consagrados".

"No puede ser esa discriminación que hemos denunciado otras veces", afirma Calvo, que critica que "no se entre en estos grupos y que incluso se les permita que pasen ciertas cosas que no son tan extremadamente graves como ésta pero que van encaminadas a que se produzcan situaciones así, como por ejemplo que los niños no vayan a la escuela, que las niñas abandonen prematuramente el colegio, o tengan relaciones de pareja o se casen a edades no permitidas".

"Lo dejamos pasar por no tener suficientes recursos y cuando se descubre un caso por la Guardia Civil nos escandalizamos", añade el portavoz de Prodeni, que asegura que "este tipo de comportamientos brutales son comunes en sus lugares de origen", pero, insiste, "ahora están aquí, y aún no siendo un hecho que se produzca todos los días, se produce y sabemos que hay un situación de riesgo mayor que en otros colectivos sociales, y como hay un riesgo y una alerta, hay que abordar la prevención sobre la protección de los niños".

En este sentido, asegura que ahora los servicios sociales y el servicio de protección de menores "funcionan más con el mando a distancia que inmersos en la realidad", y apunta que en España "una carencia de siempre, pero que ahora clama al cielo, es la inexistencia de educadores de calle, monitores y educadores sociales que trabajan a pie de barrio, cuya misión es integrarse en los barrios de manera visible y próxima y ser los ojos y los oídos del estado de bienestar".

"Necesitamos saber qué pasa y actuar ante lo que está pasando, y para eso hay que estar cercanos y no esperando en la portería a que nos metan el gol como ha pasado en este caso de Pedrera", concluye el portavoz de Prodeni.