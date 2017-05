Susana Díaz se sube al tren de la derogación de la reforma laboral de Rajoy

Etiquetas

Los tres precandidatos a las primarias del PSOE ya defienden abiertamente y sin ambages la derogación de la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012. La última en sumarse a esta reivindicación ha sido Susana Díaz que, aprovechando el 1 de mayo, ha abogado por acabar con una ley "injusta" que "ha precarizado el empleo y lo ha hecho indigno". Los tres aspirantes a la Secretaría General se agarran así a una bandera que defienden los sindicatos frente a la patronal y que ha sido uno de los caballos de batalla de Podemos desde el inicio de la legislatura.

Será una vez celebradas las primarias socialistas el 21 de mayo cuando las fichas se pongan sobre el tablero. El Gobierno dar por seguro que la oposición dará la batalla por derogar esta ley, como le demostró el pasado mes de diciembre. En una de las últimas sesiones plenarias del año en el Congreso, PSOE y Podemos se aliaron para sacar adelante una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a derogar esta ley aprobada al inicio de los cuatro años de mayoría absoluta de Rajoy y a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Ciudadanos se abstuvo aunque desde el PP aseguraron que la formación de Albert Rivera les transmitió que les apoyarían para salvar la votación.

Tanto la proposición no de ley aprobada, como las últimas declaraciones de Susana Díaz demuestran que el PP no podrá seguir manteniendo la reforma laboral tal cual la aprobó. Habrá modificaciones durante esta legislatura. Una vez que el nuevo líder del PSOE ocupe el despacho de la Secretaría General en Ferraz es previsible que se ponga en marcha una negociación para acabar con la ley estrella de Rajoy en materia de empleo. Si gana Sánchez será más combativo, como ha demostrado en sus declaraciones. Si gana Susana Díaz, el gurú económico del PSOE, José Carlos Díez, ya ha apostado por una "nueva regulación laboral". No obstante, derogación no significa eliminación. Derogación puede implicar una modificación parcial de algunos puntos.

La posición en el Gobierno de Rajoy es clara: están dispuestos a retocar algunos aspectos de la reforma laboral, pero no van a permitir que se eliminen los más beneficiosos para la creación de empleo. Según las previsiones de empleo enviadas a Bruselas y presentadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Ejecutivo calcula que la tasa de paro se situará en el cuarto trimestre de 2020 en el 11,2% o, lo que es lo mismo, en 2,5 millones de desempleados (2016 cerró con el 18,6% y con 4,2 millones de parados). En definitiva, modificación para mejorar sí, pero no derogación total. Es la línea roja del PP.

Fuentes populares recurren al segundo discurso de investidura de Rajoy en el Congreso para explicar la postura del Gobierno en relación a una derogación de la reforma laboral. "Hay dos errores en los que no incurriré: Olvidar las limitaciones que la realidad me impone y desperdiciar las oportunidades que la coyuntura nos ofrece", dijo el 29 de octubre el entonces candidato. "Nada de lo que reclamo será posible sin acuerdo -añadió-. Estoy dispuesto a corregir todo lo que merezca corrección y a ceder en todo lo que sea razonable. Necesitamos un Gobierno que gobierne".

El Gobierno, por tanto, negociará aquello que se pueda mejorar de la reforma laboral, pero no tiene ninguna obligación de modificarla. Le ampara una sentencia del Tribunal Constitucional (40/2003) que considera que las Proposiciones no de ley carecen de "efectos jurídicos vinculantes" incluso para la propia Cámara que las aprueba. Es decir, aunque el Congreso haya aprobado instar al Ejecutivo a derogar la ley, nada le obliga a hacerlo.

Quedan deberes por hacer

La reforma laboral de 2012 es considerada por el Gobierno de Rajoy como uno de los motores de la economía ya que consideran que las cifras de creación de empleo se deben, en buena medida, a esta modificación legal como atestiguan los datos del mercado de trabajo ya citados. Además, según las previsiones enviadas a Bruselas en 2020 habrá 20,5 millones de españoles trabajando.

De puertas para afuera, la reforma laboral del PP también merece elogios. La Comisión Europea ha admitido que, aunque la tasa de paro en España sigan siendo la segunda más elevada de la zona euro, la nueva legislación aprobada por el Ejecutivo hace cinco años ha mejorado la capacidad de reacción del empleo. Ha considerado, además, que sin la reformar laboral se hubieran perdido 400.000 empleos más y la recuperación de los puestos de trabajo habría sido "más suave". Bruselas también ha señalado que una de las claves ha sido la moderación salarial.

El FMI también ha alabado las reformas en España en materia de empleo. El organismo considera que han servido para impulsar la recuperación. Pero también las considera insuficientes y pone deberes a nuestro país. A saber: los contratos siguen siendo temporales, el empleo juvenil no se recupera, el paro entre los mayores de 45 años sigue siendo elevado. El FMI propone además subir el IVA, los impuestos especiales y también recortar los gastos en Sanidad y Educación.

La Comisión también ha advertido sobre la "importante preocupación" por que los indicadores que miden la exclusión social y la pobreza siguen siendo "muy altos" en comparación a la media europea, lo que indica que la crisis en España no se ha superado y que llevará "tiempo para ser revertida". Pide luchar contra el abandono escolar temprano, por ejemplo. Bruselas también señala la necesidad de más esfuerzos para impulsar la inversión en I+D, las energías renovables y la eficiencia energética. Y concluye: "Si alguno de los vientos de cola amaina, la recuperación perderá fuerza", afirma Bruselas en su informe de 2016.