DASTIS DICE QUE LA UE MANTENDRÁ UNA POLÍTICA “CLARA” CON RUSIA PESE A LOS GESTOS DE COMPLICIDAD DE TRUMP CON PUTIN

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dejó claro este lunes que la Unión Europea mantendrá una política “clara” y “bien formulada” con Rusia a pesar de los gestos de complicidad que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha dedicado al presidente ruso, Vladímir Putin.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, después de que Trump haya afirmado que respeta a Putin porque “es un líder para su país. Creo que es mejor llevarse bien con Rusia, y si Rusia nos ayuda en la lucha contra ISIS y el terrorismo islamista en todo el mundo, eso es bueno”.El jefe de la diplomacia española dejó claro que en la UE no están “incómodos” ante este acercamiento entre Trump y Putin, ya que Bruselas tiene una política “clara” y “bien formulada” respecto a Rusia. “Y en esa política vamos a seguir independientemente de los gestos que haga la nueva Administración americana con el presidente ruso”, sentenció. Dastis explicó que dicha política “bien delimitada” consiste en cumplir los Acuerdos de Minsk y cuando haya “avances” en esta materia se podrían reformular las sanciones a Rusia. Entre tanto, dijo, la Unión Europea no se plantea relajar la situación con este país.Preguntado sobre si la Unión Europea se plantea modificar su política respecto a Ucrania, el ministro subrayó que no existen razones para cambiarla “de momento”.EEUU ha anunciado sanciones contra Irán, que afectan a 13 personas y 12 empresas, tras la prueba que este país realizó de un misil balístico.Ante esta situación, Dastis subrayó que la UE es favorable a que se cumpla el acuerdo nuclear con Irán. “En eso estamos. De momento, no vemos que ese acuerdo se incumpla”, comentó.Por último, mostró su preocupación por que la situación en Libia evolucione “muy lentamente”, y apostó por trabajar en aras del fortalecimiento de este país para frenar el flujo de inmigración ilegal que afecta al Viejo Continente.