Dastis confirma que la joven de Torrox (Málaga) está recibiendo "asistencia consular" en Turquía

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha confirmado este viernes que la joven de Torrox (Málaga) que estaba desaparecida junto a su novia, de nacionalidad egipcia, está recibiendo "asistencia consular" en Estambul, donde está detenida a la espera de ser deportada, para que pueda volver a su "vida normal" "Estamos prestándole la asistencia consular, averiguando cuál es exactamente la situación, cuáles son sus planes", ha dicho Dastis a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en La Valeta (Malta). "La idea es que vuelva donde estaba", en Londres, ha explicado.

Al ser preguntado si el Gobierno ha pedido explicaciones a Turquía del caso, el jefe de la diplomacia española ha dicho que "de momento no". "No sabemos si es cuestión de Turquía o de otro país", ha argumentado, dejando claro en todo caso que "lo importante" es que "ya está localizada" y se le está "prestando la asistencia consular para que vuelva a su vida normal".

Por otro lado, Dastis ha admitido "preocupación" por la situación en Turquía tras la aprobación de la reforma constitucional que concede plenos poderes al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pero ha reclamado mantener "un diálogo constructivo y crítico con Turquía".

"Queremos que siga ateniéndose a sus compromisos derivados de su condición de Estado candidato y de miembro del Consejo de Europa para hacer que mantiene el Estado de Derecho, la democracia y la división de poderes", ha defendido el jefe de la diplomacia española.

"Nosotros queremos seguir un diálogo constructivo y crítico con Turquía", ha recalcado el ministro, sin obviar que, "naturalmente, la preocupación existe" sobre los acontecimientos en Turquía, que los Veintiocho abordarán en su encuentro en la capital maltesa.

Los Veintiocho discutirán el rumbo de las relaciones con Turquía, aunque no se esperan decisiones sobre la posibilidad de suspender o no las negociaciones de adhesión o buscar otro tipo de relación con Ankara, cuyo ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, también participará en las discusiones posteriores con los Veintiocho con el conjunto de países candidatos a la adhesión. En todo caso, no se tomarán decisiones en esta cita, al tratarse de una reunión informal.