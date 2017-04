Lavrov aboga por que expertos rusos y de Occidente investiguen el ataque químico de Idlib

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha abogado por que expertos de Rusia y de países occidentales investiguen de forma conjunta el ataque químico que acabó con la vida de más de un centenar de personas en la provincia siria de Idlib el 4 de abril, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

"Teniendo en cuenta la colosal resonancia, la extrema confrontación general alrededor de lo acontecido en Siria, propusimos complementar las estructuras con inspectores profesionales en esta esfera, invitados de los países de Occidente, de Rusia y los países de la región", ha dicho el jefe de la diplomacia rusa.

Según Lavrov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, "recibió esta idea de un modo bastante positivo" durante la reunión que ambos mantuvieron el miércoles en Moscú. "La situación en Siria fue uno de los temas fundamentales. Nosotros, a mi entender, le expusimos de un modo bastante convincente nuestras razones a favor de organizar una investigación especial independiente en base a las estructuras creadas por la ONU y la OPAQ", ha dicho Lavrov.

Lavrov ha definido como "excusas" el rechazo de los países occidentales de enviar expertos al lugar de los hechos. "Cuando preguntamos a nuestros colegas estadounidenses, franceses, británicos por qué no centran su atención en que no solo es necesario visitar el aeródromo que ellos sospechan fue el lugar desde el que se cargaron los aviones con los proyectiles químicos sino también el lugar donde se llevó a cabo el ataque, nos respondieron que no sabían quién controla esa zona, por lo que no es seguro enviar a los expertos, lo cual no son más que excusas", ha señalado.

El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que "todos saben perfectamente" que la zona que atacó la aviación siria "lleva más de seis años" bajo control de Estado Islámico y que en esa zona "se producían armas químicas usadas tanto en Irak como en Siria".

"Nos preocupa mucho el deseo de nuestros socios occidentales en el Consejo de Seguridad de evitar por cualquier medio de emprender una investigación honesta de este suceso", ha afirmado.