La UE espera ceder a Libia más barcos "en los próximos meses" para que controle sus costas

La OTAN asegura que concretará su contribución "en las próximas semanas"

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha confiado en que se concreten "en los próximos meses" los equipos solicitados por Libia, incluidos más barcos para patrullar sus aguas territoriales, para reforzar sus propias capacidades para atajar por sí mismos el problema de las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha avanzado que la Alianza Atlántica abordará "los detalles" de su apoyo a Libia para ayudar a consolidar sus estructuras de defensa, incluido su servicio de Inteligencia y un Estado Mayor de la Defensa, "en las próximas semanas".

"Algunos países bilateralmente, por ejemplo Italia, están empezando a dar o considerando dar algunos barcos para que Libia patrulle sus aguas territoriales, pero esto será un esfuerzo común europeo", ha explicado la jefa de la diplomacia europea a la prensa a su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa de la UE.

Italia ya ha entregado dos barcos a Libia y se espera que entregue otros ocho de aquí a junio. "Los libios han pedido muchas cosas. Necesitan muchas cosas, aunque en términos de equipos de guardacostas necesitan sobre todo barcos y ya están, los italianos ya tienen un calendario de entrega, supeditado a que sepan manejar los barcos para prevenir las salidas de inmigrantes", han explicado fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes hna señalado que a más largo plazo la UE espera dar a las autoridades libias "una serie de medios como un centro de coordinación", como ha hecho ya en Marruecos, Argelia y Túnez, dentro del programa Seahorse, que lidera la Guardia Civil.

"Hablamos de equipos no militares", ha explicado Mogherini. "Estamos evaluando las necesidades. Por ahora hemos entrenado a más de 100 guardacostas y de la Marina libios. Ahora estamos evaluando con las autoridades libias las necesidades. Esto es un proceso que llevará los próximos meses", ha precisado.

Los Veintiocho están de acuerdo en la necesidad de reforzar el entrenamiento de los guardacostas y la Marina libios para que ellos mismos puedan atajar el problema de las mafias y los rescates en sus aguas territoriales, dado que la operación 'Sophia' no puede entrar en aguas libias y solo opera en aguas internacionales.

"Esto requeriría una invitación de las autoridades libias y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU", ha recordado Mogherini, que ha explicado que la UE trata de "empoderar a los libios para que hagan este trabajo en las aguas territoriales de Libia", donde ocurre el mayor número de tragedias. "Esto nos permitiría resolver el problema de los traficantes y salvar vidas sin entrar nosotros en aguas territoriales de Libia", ha explicado, insistiendo en que "el objetivo no es entrar en aguas libias, sino que el trabajo se haga, si lo hacen los libios, mejor".

Fuentes diplomáticas admiten el desafío no obstante de formar a los guardacostas libios. "No hay tantos a los que se pueda formar porque tenemos que asegurarnos de que son buenos y que no van a hacer cosas malas después de formarles y eso es bastante complejo en el escenario libio", ha explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

La situación en Libia sigue muy complicada por las divisiones entre Trípoli y Tobruk, el escaso control del territorio del Gobierno de unidad nacional, la infiltración de las milicias en las fuerzas de seguridad y los Ministerios y la amenaza terrorista del Estado Islámico.

La agencia europea de control de fronteras externas Frontex ha recabado además el testimonio de inmigrantes que implicarían a altos mandos militares de Libia en el tráfico irregular de inmigrantes a Europa, que controlan fundamentalmente las tribus tuareg y toubou.

Mogherini ha dejado claro que "el socio" con el que trabaja la UE en Libia es el Gobierno de unidad nacional "internacionalmente reconocido" y ha "intensificado" sus esfuerzos diplomáticos con la ONU, la Unión Africana y la Liga Árabe para "empujar un proceso político inclusivo en Libia que permita al este y al oeste y el sur unirse", al ser preguntada si Libia es un socio fiable para el bloque.

"Estamos intentando hacer todo lo que podemos para reforzar su capacidad. Trabajamos también con los municipios y otras autoridades del país", ha explicado, al tiempo que ha subrayado la importancia de "reforzar la capacidad de las autoridades de Libia, especialmente en el control del territorio y en las reformas que tiene que hacer" y trabajar con los socios del Sahel como Níger, Chad y Malí para cooperar en la inmigración, la seguridad, la lucha antiterrorista y el contrabando de armas en la frontera sur libia.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que también participa en la reunión, ha recordado que la Alianza Atlántica ya está apoyando a la operación 'Sophia' y ha avanzado que equipos de expertos de la OTAN y Libia se reunirán "en las próximas semanas" para "discutir los detalles" de su apoyo a Libia para ayudar a construir y consolidar las instituciones de seguridad y defensa del país, "como un Ministerio de Defensa moderno bajo control democrático y Fuerzas Armadas, un Estado Mayor y servicios de inteligencia".

Stoltenberg ha subrayado que "es importante entrenar a militares" pero hay que "garantizar" que una vez entrenados "forman parte de una estructura bajo control democrático y que los soldados sean utilizados de forma correcta".

EL REFUERZO DE LA DEFENSA EUROPEA

Los ministros de Defensa de la UE también discutirán el trabajo en marcha de cara a lanzar la cooperación estructurada permanente en defensa que permitiría a un grupo de países, si una mayoría de países lo aprueba, avanzar por su cuenta en la integración en defensa, bien para lanzar operaciones o para desarrollar capacidades concretas, aunque Mogherini ya ha avanzado que no se tomarán decisiones en la reunión al tratarse de una reunión informal. Estas se esperan más en mayo, de cara a la cumbre de junio.

También discutirán la propuesta de poner en marcha una revisión anual coordinada sobre la inversión en defensa y que permitiría identificar las capacidades deficitarias, así como la de poner en marcha un Fondo Europeo de Defensa para financiar la investigación en defensa y las capacidades y cómo mejorar las capacidades de intervención rápida de la UE, especialmente los grupo de combate, que nunca han sido utilizados por falta de voluntad política y sobre todo financiación común.

Stoltenberg ha defendido la importancia de seguir avanzando en la cooperación con la UE y ha respaldado el refuerzo de la defensa europea "siempre que sea en complementariedad con la OTAN".

Al ser preguntado por la situación en Turquía, Stoltenberg ha vuelto a defender que "Turquía tiene el derecho a protegerse y juzgar a los responsables del golpe de Estado fallido, pero esto lo tiene que hacer en pleno respeto del Estado de Derecho" y ha confiado en que los líderes de la OTAN, incluido el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, discutan en la cumbre del 25 de mayo de la Alianza Atlántica, los "desafíos comunes".