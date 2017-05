VENEZUELA. DASTIS, DISPUESTO A REUNIRSE CON EL EMBAJADOR VENEZOLANO POR PROTESTAS EN UN ACTO EN EL QUE PARTICIPABA

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se mostró dispuesto este martes a reunirse con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para aclararle lo que sea necesario sobre las protestas que llevaron a cabo un grupo de opositores venezolanos en un acto en el que éste participaba.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, en el que afirmó que está dispuesto a reunirse con Isea para “aclararle lo que no necesita mucha aclaración”.El acto se celebraba en el local de 'Venezuela Diversidad Cultural' con víctimas de las ‘guarimbas’, actos violentos protagonizados por grupos de ultraderecha que han provocado más de cuarenta asesinatos, y en él participaban miembros de la Embajada y representantes de varias formaciones políticas españolas.Explicó que el acto estuvo protegido por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y se ofreció a los participantes “salir con plenas garantías en cualquier momento”. “Lo que no se podía era disolver una manifestación o concentración que se hacía en uso de los derechos reconocidos por la Constitución. No hubo secuestro ni nada parecido”, comentó.El ministro afirmó su disposición a “aclarar todo lo que haya que aclarar” sobre la base de que “España no desconoció ni incumplió sus obligaciones de tipo diplomático o consular”.A su vez, Dastis manifestó que “lo importante y fundamental” es que los venezolanos resuelvan la crisis por la que atraviesa su país “de manera libre, directa, igual, secreta y mediante elecciones”.Afirmó que desea a Venezuela “lo mejor” y que el Gobierno apoya “continuamente” la resolución de la crisis en el país caribeño en colaboración con todos los países de la región.Por otro lado, subrayó que “no da por terminada” la mediación que está llevando a cabo en Venezuela el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ya que la mediación siempre es “bienvenida” si procede de personas que tienen capacidad de influir en las partes.No obstante, reconoció que dicha labor de mediación “no ha dado resultado” hasta el momento.