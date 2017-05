VENEZUELA. ESPAÑA PIDE A LA UE QUE EXIJA LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Etiquetas

El Gobierno español ha propuesto a la Unión Europea que fije una posición común sobre la crisis política que se vive en Venezuela y que se exija al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que proceda a investigar las muertes de manifestantes y a la liberación los presos políticos, según informaron fuentes diplomáticas.El Ejecutivo ha redactado un borrador de conclusiones con la intención de que sea aprobado el próximo lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE que se celebra en Bruselas. Este texto no se debatirá, ya que se terminará de negociar hoy por altos funcionarios de los Estados miembros.Venezuela vive una intensa crisis política motivada por la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela –controlado por Maduro- de asumir las competencias de la Asamblea Nacional –en manos de la oposición-, así como de retirar la inmunidad a los parlamentarios, al considerar que la Cámara legislativa actúa “en desacato”.La presión internacional y las críticas de la fiscal general del país caribeño, Luisa Ortega Díaz, provocaron que Maduro diese marcha atrás en sus pretensiones. No obstante, el presidente venezolano ha mostrado su intención de convocar una asamblea constituyente, cuyos 500 asambleístas no serían elegidos por sufragio universal sino por sectores sociales y comunidades, con el objetivo de cambiar la constitución de Venezuela.Ante esta situación, el jefe de la diplomacia española decidió tomar cartas en el asunto y comentó a Helga Schmid, secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, la necesidad de que la UE pusiera al día su posición sobre Venezuela en la reunión que mantuvieron la semana pasada.Por ello, el Gobierno español ha decidido proponer a la UE que exija a las autoridades venezolanas que investiguen las muertes de manifestantes que protestan contra las políticas de Maduro y cuyo número se acerca a las 40.En el texto también se reclama que se respeten los derechos fundamentales de todos los venezolanos y se apela tanto al Gobierno como la Asamblea Nacional a que dialoguen en aras de poner fin a la crisis que atraviesa el país caribeño.Al mismo tiempo, se reclama que se fije un calendario electoral y se respete la voluntad de los venezolanos expresadas en las urnas, el Estado de derecho y la separación de poderes.Por otro lado, se exige a las autoridades venezolanas a poner en libertad a todos los presos políticos.