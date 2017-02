Valcárcel: "El PP defiende la fortaleza democrática de las sociedades abiertas y tolerantes frente a los populismos"

Etiquetas

"Frente a los populismos empobrecedores y aislacionistas, el Partido Popular defiende la fortaleza democrática de las sociedades abiertas, solidarias, tolerantes, responsables y libres", ha afirmado hoy Ramón Luis Valcárcel, eurodiputado del PP, Vicepresidente del Parlamento Europeo y Presidente del Partido Popular de la Región de Murcia en el marco del 18 Congreso Nacional.

"La próxima batalla política no será de izquierdas contra derechas ni de conservadores contra socialdemócratas. La próxima batalla será la de la democracia representativa frente al populismo", ha advertido Valcárcel durante un discurso pronunciado tras la presentación del bloque "Europa y nuestro papel en el mundo", del que ha sido ponente.

Agradeciendo a las "tantas y tantas enmiendas que no han hecho sino enriquecer el texto final", el eurodiputado murciano ha animado a que "no nos quedemos cruzados de brazos, no esperemos a que el populismo naufrague en sus propias contradicciones".

En este sentido, ha indicado que "el Partido Popular está y estará para defender todos aquellos valores que hacen libre a España y que hacen libre a Europa", y ha explicado, de esta manera, que "en este Congreso sentamos las bases mediante las que nos comprometemos con los españoles a seguir trabajando en esta dirección".

Valcárcel ha recordado que "el Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido devolver a España al lugar del que nunca debió ser alejada: la primera línea de la toma de decisiones en la Unión Europea". Y lo ha logrado "poniendo a Europa como la solución y nunca como el problema", ha dicho. "Porque Europa es, de hecho, la solución a gran parte de nuestros problemas", ha añadido.

Y es que, ha continuado, "contribuyendo a la integración europea nos hemos dado el mayor espacio de libertad de nuestra historia". Sin embargo, el Vicepresidente de la Eurocámara ha admitido que "no hemos sabido explicar bien la importancia de este espacio. La inmensa, incalculable e imprescindible importancia que tiene en nuestras vidas la Unión Europea".

Por tanto, ahora "es necesario hablar claro sobre lo que le hace falta a Europa y contra lo que intenta destruirla, ya que en los próximos años, la Unión Europea se va a ver obligada a tomar decisiones importantes. Más importantes, quizás, que las que viene tomando hasta ahora", según ha señalado el eurodiputado.

Valcárcel ha explicado también que, por ese motivo, "España tiene que tener un Gobierno con capacidad de liderazgo en Europa. Y tiene que desarrollar una política que vele por nuestros intereses en el extranjero y que, al mismo tiempo, se ponga al servicio de la defensa de unos valores que vemos amenazados, desgraciadamente, en muchos lugares de nuestro entorno. Ya, incluso, en el que hasta hace muy poco fue el mayor aliado del Viejo Continente".

Mostrando "con orgullo" el texto final de la ponencia "porque recoge, a la perfección, las necesidades e inquietudes de los españoles que miran más allá", el Vicepresidente del Parlamento Europeo ha explicado que "esta Ponencia ofrece 100 propuestas innovadoras que, sin dejar de ser pragmáticas, hablan del presente y apuestan por el futuro con soluciones reales".

Entre estas propuestas se encuentran algunas relacionadas con la cooperación en materia de Defensa. Como ha indicado Valcárcel, "en este mundo globalizado, la seguridad y la libertad sólo pueden asegurarse mediante la cooperación europea". Una cooperación que, "además, es lo más barato porque, al cooperar, se eliminan duplicidades en el gasto", ha aseverado.

"Es, por tanto, necesario y urgente que los europeos cooperemos. Y nosotros, desde el Partido Popular, tenemos que saber explicar esta urgencia y esta necesidad", ha expresado el presidente del PPRM.

Con respecto a la posición estratégica que tiene España en el entorno global, Valcárcel ha dicho que "el PP defiende potenciar desde la hispanidad hasta la dimensión mediterránea de España mediante una política exterior que vele por el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en todo el mundo y que -siempre y en todo caso- esté en sintonía con los intereses de los españoles en el extranjero".

España es, también, "la mejor embajadora de los valores europeos en el Mediterráneo", ha manifestado el eurodiputado. "Por nuestros vínculos históricos y de proximidad, los esfuerzos diplomáticos y humanitarios españoles se entienden como indispensables para pacificar zonas que son auténticas bombas de relojería. Zonas que, de no estabilizarse, podrían afectar a la seguridad de nuestro propio territorio", ha avanzado.

En este sentido, Valcárcel ha indicado que "si favorecer el desarrollo es la mejor manera de prevenir los radicalismos, impulsar el crecimiento económico es la mejor manera de desmontar los populismos". Este principio es el que guía las actuaciones del PP en la esfera comunitaria. Y es que la Unión Europea que defiende el PP es una "más moderna y adaptada a los retos de este tiempo, con políticas que favorezcan la innovación, la inversión, la flexibilidad y la creación de empresas", según ha definido Valcárcel.

Pero también es "una Europa más social, que apueste por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; por un crecimiento que no deje atrás a nadie", ha subrayado.

Valcárcel, en referencia a los fondos europeos, ha dicho que "quizá no se ven, pero se sienten en cada hospital que nos atienden, en cada carretera por la que nos desplazamos, en cada colegio al que llevamos a nuestros hijos y en cada gota de agua que calma nuestra sed o nos permite regar los campos".

"Este congreso reafirma a un Gobierno fuerte que cree en Europa y en el papel que España representa en la Unión Europea", ha indicado.

VALORACIÓN DE ENMIENDAS A LA PONENCIA DE EUROPA Y NUESTRO PAPEL EN EL MUNDO

Tras el término de la defensa de la Ponencia internacional, el presidente del PPRM, Ramón Luis Valcárcel ha hecho una valoración relativa a la votación de enmiendas. En este sentido ha indicado que "ha sido una ponencia muy participativa y ha causado mucha expectación debido a la gran cantidad de enmendantes".

El vicepresidente del Parlamento europeo ha explicado que se han presentado más de 200 enmiendas al texto inicial y ha destacado "el trabajo previo que han realizado con las personas que han presentado las enmiendas "con el fin de alcanzar acuerdos y compromisos que al final han dado como resultado el aprobación del 96% de las enmiendas y que han quedado incorporadas al texto", ha señalado.