Marina Albiol (IU) avisa a Podemos de que "no tiene sentido" que usen su debate interno para atacarles

La portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Eurocámara, la eurodiputada Marina Albiol, ha avisado a Podemos de que "no tiene ningún sentido" que utilice su "debate interno" para "atacar a Izquierda Unida" si al final ambas formaciones quieren "seguir trabajando conjuntamente" y ha dejado claro que "el cambio en España" sólo podrá venir a través de "alianzas de unidad popular".

"Nunca entramos a valorar las cuestiones internas de otras organizaciones. Es un debate al final interno, que tendrán que resolver ellos en Vistalegre", ha explicado Albiol en un encuentro con periodistas, al ser preguntada por su valoración de las divisiones internas en Podemos, aunque sí ha celebrado que en IU están "por primera vez en muchos años tranquilos".

Eso sí, Albiol ha defendido también que "lo que no puede ser es que el debate interno de Podemos al final sirva para atacar a Izquierda Unida", tal y como ya ha dejado claro "públicamente" el coordinador general de IU, Alberto Garzón.

"No tienen ningún sentido si lo que pretendemos es seguir trabajando conjuntamente como mínimo en el ámbito del Congreso de los Diputados que es donde tenemos una alianza firmada o si queremos incluso trabajar más allá. Estamos en muchos ayuntamientos compartiendo candidaturas de unidad popular", ha avisado la eurodiputada.

Además, se ha mostrado "convencida" de que "buena parte" de Podemos "en realidad saben que la única manera de mantener o intentar el cambio en España es con estas alianzas de unidad popular".

OTRA FÓRMULA PARA UN REFERÉNDUM EN CATALUÑA

Respecto al conflicto soberanista en Cataluña, Marian Albiol ha defendido el "derecho a la autodeterminación". "El derecho a decidir tiene que darse en Cataluña y nosotros sí queremos que haya un referéndum", ha explicado.

No obstante, ha dejado claro que IU no está "por la independencia" sino "un modelo federal" y ha dejado claro que el referéndum "no puede ser sin el acuerdo con el Estado", como ya ocurrió en el pasado. "Habrá que buscar otra fórmula que no nos lleve a la repetición" de ese escenario, ha dicho, en alusión a la consulta del 9N.