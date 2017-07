La Sindicatura de Cuentas insta a partidos a mejorar la transparencia de coaliciones y fundaciones

Etiquetas

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, Jaume Amat, ha avisado este jueves a los partidos políticos con representación en el Parlament que deben mejorar la información relativa a las coaliciones y a las asociaciones y fundaciones vinculadas.

Amat ha presentado en el Parlament el informe sobre el rendimiento de cuentas de los partidos y las fundaciones vinculadas correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, y ha constatado que los partidos cumplen con los requisitos de transparencia de sus cuentas, mientras que el nivel de cumplimiento "no es tan alto" en el caso de las coaliciones y de las asociaciones y federaciones.

El informe constata que en el ejercicio 2014 el grado de cumplimiento en cuanto a la información de las cuentas de los partidos políticos fue del 93,3% --en 2013 fue del 86,7%-- y en 2015 todos los partidos que obtuvieron representación parlamentaria presentaron las cuentas, mientras que la coalición JxSí no los presentó.

La diputada de JxSí Adriana Delgado ha explicado que la coalición presentó las cuentas de su actividad electoral el 26 de diciembre de 2015 y no lo hizo al terminar el año al no registrar ninguna actividad en esos cinco días, y ha garantizado que JxSí presentará las cuentas que correspondan como coalición.

En cuanto a las asociaciones y federaciones asociadas a los partidos, el informe señala que el grado de cumplimiento para los ejercicios 2014 y 2015 fue del 53,8%, inferior al 75% de 2013.

Indica que la Fundació Nous Catalans --vinculada a CDC-- y la Associació Egara Civitas --Cs-- no presentaron las cuentas de 2014 y 2015, pero detalla que ambas están extinguidas, con resoluciones de disolución en mayo y abril de 2015, respectivamente; añade que tampoco presentaron sus cuentas las asociaciones Cataluña Constitucional y Fundación Tribuna Cívica, de la que la Sindicatura señala que considera que está vinculada a Cs pero no tiene conocimiento de en qué registro de fundaciones está inscrita.

El diputado de Cs Antonio Espinosa ha explicado que Egara Civitas no era una fundación del partido y ha señalado que fue disuelta en abril de 2015; también ha explicado que el partido no tiene vinculación con Cataluña Constitucional, más allá de que algunos miembros del partido forman parte de esta asociación, y ha asegurado que la única asociación vinculada a Cs es Tribuna Cívica, que ha argumentado que no está inscrita en el registro de fundaciones de la Generalitat porque es de ámbito estatal y está registrada en el listado del Gobierno.

Amat ha añadido que, en cuanto a la presentación de las memorias --deben incluir una relación de subvenciones públicas y donaciones privadas recibidas de personas físicas o jurídicas con una referencia concreta de los elementos que permitan identificar al donante y el importe--, aún hay mucho camino por recorrer: "Una cosa es cumplir con el mínimo que dice la ley, y otra es hacer una memoria que dé la información detallada".