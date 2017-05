Los socios del Gobierno socialista portugués critican la precariedad y la cercanía a EEUU

Etiquetas

El Bloque de Izquierda (BE) y el Partido Comunista de Portugal (PCP), socios de Gobierno del primer ministro socialista, António Costa, han criticado las políticas desarrolladas en el ámbito laboral y en política internacional.

Concretamente, la coordinadora del BE, Catarina Martins, ha advertido al Gobierno de que se está "engañando" si cree que el BE va a callar en sus luchas y ha criticado al Consejo de Ministros por defender la existencia de becas no remuneradas.

"Quien crea que el Bloque de Izquierda se callará alguna de sus luchas, las luchas de siempre, está muy equivocado", ha apuntado Martins durante un acto político en Vila Nova de Gaia, a las afueras de Oporto, según recoge el diario portugués 'Público' en su edición digital.

"Es absolutamente inadmisible que la presidencia del Consejo de Ministros pueda trabajar con becarios no remunerados", ha reprochado al Ejecutivo, al que ha criticado que "no se tome en serio" el objetivo de "erradicar la precariedad". Martins ha recordado que el Gobierno trabaja con el apoyo del BE en una ley para "combatir la precariedad en el sector privado" y que ya hay en marcha un proceso de regularización de los precarios de la administración pública.

Martins se refiere a las informaciones publicadas en 'Diário de Notícias' sobre la existencia de becarios no remunerados realizando funciones permanentes en el Centro Jurídico de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Por su parte, el PCP ha condenado la "escalada belicista" de la OTAN y ha acusado al Gobierno de Costa de "ceder" ante Estados Unidos con el incremento de la partida presupuestaria de Defensa sin informar previamente al Parlamento.

El PCP planteará estas cuestiones el próximo viernes en sesión de la Asamblea de la República en una pregunta formal para el Ejecutivo. Ante la "escalada belicista en curso" tras la cumbre de la OTAN en Bruselas, el diputado comunista Jorge Machado señalará que "ni en Europa ni en el mundo se necesitan más armas y nuevas guerras de dimensiones aterradoras y que tendrían consecuencias devastadoras".

En particular, Machado se ha referido al compromiso del Gobierno portugués a través del ministro de Defensa, Azeredo Lopes, de cumplir con la meta de invertir el 2 por ciento del PIB en Defensa. Igualmente ha criticado que Portugal haya cedido a "las imposiciones de la Administración norteamericana, que pretende acelerar el proceso".