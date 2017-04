Juncker avisa de que la negociación "real" no empezará hasta después de las elecciones en Reino Unido

Etiquetas

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, trasladó anoche a la primera ministra británica, Theresa May, que la negociación "real" para pactar la salida de Reino Unido del bloque comunitario no empezarán hasta que se celebren las elecciones anticipadas previstas para el 8 de junio.

"El presidente Juncker habló ayer por la noche con la primera ministra May por teléfono y, tras su conversación, el presidente cree que la negociación política real con Reino Unido no empezará hasta después de las elecciones previstas el 8 de junio", ha resumido el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

Bruselas, sin embargo, sostiene que esta constatación no supone alterar el calendario previsto inicialmente por la Unión Europea a Veintisiete, puesto que ya se contaba con iniciar las conversaciones a principios de junio.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, sin la presencia de su socia británica, confirmarán en una reunión extraordinaria en Bruselas el próximo 29 de abril las "directrices políticas" o 'líneas rojas' para la negociación.

A continuación, la Comisión debe presentar unas "recomendaciones" que dibujen con más detalle el mandato con el que el excomisario Michel Barnier conducirá el proceso negociador en nombre de la UE.

Este documento necesitará el visto bueno formal de los Veintisiete en una reunión ordinaria de ministros europeos, probablemente el 22 de mayo.

Por ello, "en cualquier caso, ha recalcado el portavoz comunitario, las negociaciones no podrían empezar antes de junio y por ello, ha añadido, en la conversación entre Juncker y May del martes ninguno planteó la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones.

En cuanto a si la Comisión Europea contempla intervenir en la campaña electoral para explicar las condiciones de salida que defiende la UE, por ejemplo en cuestiones clave como los derechos de los europeos en Reino Unido o la factura que deberá asumir Londres antes de dejar el bloque, Schinas lo ha descartado de plano.

"No me imagino a la Comisión tomando parte o haciendo campaña en las elecciones de Reino Unido", ha recalcado el portavoz, para quien la cita electoral es una "cuestión interna" británica sobre la que Bruselas no tiene "nada que decir".