Pons: Lo peor que pueden hacer los gobiernos europeos es ir por libre para intentar "salvarse de la ira de Trump"

Cree que España ha optado por lo más inteligente, esperar a que en Malta se fragüe una posición europea

El jefe de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha avisado de que los Gobiernos europeos no deben responder "por separado" a las políticas de Estados Unidos, y que será "peor aún si algunos intentan salvarse de la ira de Donald Trump intentando no resultar demasiado incómodos ante las barbaridades que está poniendo en marcha".

"La UE debe tener una sola voz y los gobiernos deben coordinar la respuesta", ha dicho. Por eso, cree que la actitud que está mostrando el Gobierno español es la más adecuada, la "más inteligente y la más europeísta", porque pasa por ser prudente y esperar a que la UE fije su posición en la reunión informal del Consejo Europeo prevista para el viernes en Malta.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Pons ha avisado de que "se equivocan los que hacen declaraciones unilaterales". Además, ha explicado que las palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tachando a Trump de amenaza, forman parte de la preparación de esa cumbre informal.

En este contexto, ha precisado que la UE está estudiando varias derivadas de la llegada de Trump: las consecuencias del veto migratorio para los europeos que tengan doble nacionalidad de alguno de los países afectados, del "bloqueo al libre comercio en el Atlántico", los efectos en toda Latinoamérica del muro que quiere construir en la frontera con México y también el aliento que Trump está dando al 'brexit' y a movimientos similares en otros países europeos.

Con todo, el eurodiputado ha aprovechado para distinguir a Trump del "pueblo norteamericano", recalcando que es un "pueblo amigo" cuyos jóvenes "regaron con su sangre los campos de Europa para que hoy Europa pueda ser lo que es". Por eso, cree que las respuestas ahora que Estados Unidos se asoma a "un cambio radical" en su política exterior, deben tener prudencia "pero contundencia a la hora de decirle a Trump las cosas".

A su modo de ver, Donald Tusk le ha puesto voz a un sentimiento muy extendido en las instituciones europeas, el temor de ver que el mundo se está "dividiendo entre populistas y demócratas" y la UE está cada vez más sola. "No es ninguna buena noticia que un nacionalista presida Estados Unidos", ha admitido.

Por otro lado, está convencido de que el Gobierno español está desempeñando un papel decisivo tras la crisis entre Estados Unidos y México y la decisión de Trump de "replegarse de Latinoamérica y dejar un hueco muy grande".

LOS BRITÁNICOS VAN A SUFRIR CON EL BREXIT

Por último, ha advertido de que los británicos "van a sufrir mucho con el brexit" y de que ningún acuerdo comercial con Nueva Zelanda, Australia o Estados Unidos va sustituir "la ventaja de la libre circulación sin pasaporte por la UE, la formación de las becas Erasmus, la financiación conjunta de la investigación o un mercado único de más de 700 millones de consumidores". "Se han metido en un lío histórico sin ninguna necesidad", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que la UE deberá negociar con Reino Unido "el día después de que salga de la UE" porque no tendría sentido no hacerlo, puesto que seguirá siendo una isla europea, "no un barco que se irá navegando hacia Estados Unidos". Entre otras cosas, en la UE se seguirá usando el inglés como lengua de trabajo pese a que Reino Unido ya no estará.