La UE insta a Trump a no trasladar la Embajada de EEUU a Jerusalén por sus "graves consecuencias"

Reino Unido, con el apoyo de Estonia y Hungría, bloquea las conclusiones de los 28 de apoyo a la Conferencia de París

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha instado al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a no trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén apelando a las "graves consecuencias" que podría tener tal decisión "en amplios sectores de las opiniones públicas en gran parte del mundo".

"La Unión Europea continuará respetando el consenso internacional" sobre el estatus de Jerusalén, ha dicho Mogherini en rueda de prensa al término de la reunión de los ministros de Exteriores de la UE en la que han discutido cómo contribuir a relanzar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos.

Mogherini ha dejado claro que la Unión Europea no trasladará su delegación, "que está en Tel Aviv". "Y esperamos que pueda haber una reflexión sobre las consecuencias de cualquier traslado", ha remachado, insistiendo en la importancia de que "todos" se abstengan "de acciones unilaterales, especialmente aquellos que puedan tener consecuencias serias en amplios sectores de las opiniones públicas en gran parte del mundo".

"Desde luego estoy preocupada", ha admitido la jefa de la diplomacia europea, que ha augurado que "partes del mundo bastantes significativas" en el mundo árabe, pero también en África, Asia y Europa verían dicho trasladado como algo que "no iría en línea con el consenso internacional", especialmente la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque ha insistido en que el Gobierno estadounidense todavía no ha tomado una decisión final.

Los Veintiocho han reafirmado la postura de la UE a favor de una solución de dos Estados para la región y cómo contribuir a relanzar las negociaciones directas entre israelíes y palestinos a pesar de las tendencias sobre el terreno que ponen en peligro esta solución, como son "la expansión de las colonias, la violencia e incitación a la violencia y la situación en Gaza", ha explicado Mogherini.

Sin embargo, Reino Unido, con el apoyo de Estonia y Hungría, ha bloqueado la aprobación de unas conclusiones de los Veintiocho de respaldo a la Conferencia de París para no comprometer sus "buenas relaciones" con el próximo mandatario de Estados Unidos. La declaración conjunta de la Conferencia de París de este domingo ha sido firmada por más de 70 países y subraya que una solución de dos Estados "negociada" es "la única manera de lograr la paz duradera", según varias fuentes diplomáticas.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press aunque no ha salido adelante, los Veintiocho reafirmaban asimismo su oferta a palestinos e israelíes de "un paquete de apoyo político, económico y de seguridad sin precedentes" si llegaban a un acuerdo sobre el estatus final y su disposición de implicarse más con israelíes y palestinos y actores relevantes como el Cuarteto para la Paz y los países de la región "para avanzar" en los objetivos de la declaración de París hacia una solución de dos Estados.

Mogherini ha rechazado que Reino Unido haya bloqueado el texto de conclusiones y ha insistido en que apenas ha habido "un intercambio informal" con "algunas opiniones diferentes" sobre si "tener o no conclusiones breves del Consejo", que en todo caso "se preparan con antelación" y no se deciden en "sesiones informales en el momento". Además, ha insistido en que no excluye que se adopten en futuros consejos conclusiones sobre el papel de la UE para alentar el proceso de paz cuando "las cosas estén un poco más maduras", incluida la visión de la administración liderada por Trump, cuya postura sobre el papel del Cuarteto, en el que participa Estados Unidos, "no está clara todavía".

En cualquier caso, ha insistido en el "consenso" de los Veintiocho respecto a la solución de dos Estados y en la "responsabilidad" que quiere ejercer "plenamente" la UE para avanzar en las negociaciones de paz, al tiempo que ha subrayado que la Conferencia de París, a pesar de que no han participado ni los palestinos ni los israelíes, ha sido "útil" para confirmar de nuevo el compromiso de la comunidad internacional con la solución de dos Estados.

Mogherini ha dejado claro que sólo con "el pleno compromiso y determinación" de ambas partes se podrá llegar a "negociaciones significativas" y "una solución real". "Nadie puede sustituir este proceso, pero podemos facilitar y crear el espacio y un marco internacional para que esto ocurra en las mejores condiciones", ha concluido.