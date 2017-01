BREXIT. DASTIS DICE QUE LA UE NACIÓ SIN EL REINO UNIDO “Y PUEDE CONTINUAR PERFECTAMENTE SIN ÉL”

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dejó claro este jueves en el Foro España Internacional que la Unión Europea nació sin el Reino Unido en su seno y, a su juicio, “puede continuar perfectamente sin él” tras el triunfo del ‘Brexit’.En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el jefe de la diplomacia llamó a no confundir “lo circunstancial con lo esencial”, ya que lo importante en la cuestión del ‘Bréxit’ no es la salida del Reino Unido de la Unión Europea en sí misma sino “el día después”.Por ello, apeló a la necesidad de centrar los esfuerzos en “construir con ilusión” la Europa “que queremos”. “No es momento de lamentar lo que perdemos sino de reconstruir lo que fuimos”, sentenció.Esto le sirvió para para aseverar que la Unión Europea nació sin el Reino Unido formando parte de este proyecto y “puede continuar perfectamente sin él”, una vez se consume el ‘Brexit’. Dastis dijo que ha llegado el momento de tomar la salida del Reino Unido de la UE como una “oportunidad” para renovar el proyecto europeo. Defendió que es la hora de que en este proceso de renovación España juegue “un importante papel”.Celebró que España “ha dejado de ser percibida como un problema para Europa” para erigirse en la economía “que más crece” y “más empleo crea” de los países importantes gracias a sus “sólidas convicciones europeístas”, lo que le permitió glosar que el país cree en una Unión Europea “más justa, más dinámica, más solidaria y capaz de dar respuesta a las aspiraciones de sus ciudadanos”. “Queremos más y mejor Europa”, exclamó.Respecto al discurso que pronunció la primera ministra británica, Theresa May, el pasado martes sobre el ‘Brexit’, el jefe de la diplomacia española aseguró que “lo más relevante” del mismo es que reconoce que el Reino Unido no permanecerá en el mercado interior porque no quiere aceptar la legislación europea ni someterse al control de las instituciones comunitarias.Centró este discurso en el debate interno que el ‘Brexit’ genera en el Reino Unido y destacó que estuvo trufado de mensajes “de gran contundencia y positivos”, con expresiones “un poco voluntaristas” y con un marcado tono “pananglosiano”. A pesar de las intenciones británicas, el ministro explicó que “nada altera” la posición de España sobre el ‘Brexit’: respeto al procedimiento establecido en los tratados comunitarios, necesidad de que el Reino Unido notifique se intención de salir de la UE “cuanto antes”, convicción en que no se negociará nada sin dicha notificación y defensa de la integridad del mercado interior.Dastis reconoció que el ‘Brexit’ afecta de lleno a la situación de Gibraltar, territorio al que definió como “una colonia que atenta contra la integridad territorial de España”. Por ello, reiteró la “generosa propuesta” de cosoberanía sobre el Peñón que su antecesor en el cargo, José Manuel García-Margallo, hizo llegar a las autoridades británicas. Reafirmó que cualquier disposición sobre el ‘Brexit’ que afecte a Gibraltar en relación con la Unión Europea ha de contar con el acuerdo de España. Recordó que esto “no es anormal ni extraordinario”, ya que cuando España entró en el club comunitario se alcanzó un acuerdo bilateral con el Reino Unido sobre el Peñón, “y lo mismo sucederá con el ‘Brexit’”.Por último, realizó una valoración “francamente positiva” sobre el nombramiento de Antonio Tajani como presidente del Parlamento Europeo. “Es un amigo de España y siempre es positivo tener a un amigo en un puesto de responsabilidad”, remachó.