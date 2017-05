CATALUÑA. DASTIS NIEGA PRESIONES DEL GOBIERNO PARA IMPEDIR EL VIAJE DE PUIGDEMONT A MARRUECOS

Etiquetas

- El ministro marroquí de Exteriores subraya la “estrecha concertación” de Marruecos con España para concretar este tipo de viajes. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, negó este miércoles que el Gobierno español haya presionado para impedir el viaje del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a Marruecos.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, después de la primera reunión entre ambos tras el nombramiento de éste el pasado 5 de abril. Lo hizo después de que la portavoz de la Generalitat y consejera de Presidencia, Neus Munté, acusara al Gobierno español de haber llevado a cabo una “mala jugada” al impedir el viaje comercial de Puigdemont y del Ejecutivo de Flandes a Marruecos.Ante estas acusaciones, el jefe de la diplomacia española comentó que si el viaje no se llevó a cabo se debió a la “incompatibilidad de las agendas” de aquellas personas a las que Puigdemont “deseaba ver” en Marruecos. Esto le permitió dejar claro que “el Gobierno español no ha hecho ninguna presión para que el viaje se lleve o no adelante”.Por su parte, Bourita constató que el viaje no se pudo realizar por “problema de agenda”, ya que los interlocutores marroquíes tenían previsto otros “programas” que impedían su encuentro con Puigdemont.También explicó que este tipo de visitas requieren “consultas previas” sobre el “formato, el programa y el ‘timing’ para que sean un éxito”. Por último, aseveró que Marruecos “mantiene y mantendrá siempre una estrecha concertación con las autoridades de Madrid” a la hora de concretar viajes como el que pretendía llevar a cabo Puigdemont.