ESPAÑA ABOGA POR “CONSTRUIR MEJORES RELACIONES” CON EEUU PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LOS ESPAÑOLES

El nuevo embajador de España en EEUU, Pedro Morenés, apostó este miércoles por “construir mejores relaciones” con la nueva Administración de Donald Trump con el objetivo de “promover y proteger” los intereses de España y los españoles.Así se pronunció Morenés en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ante la que compareció para dar a conocer las líneas maestras que guiarán las responsabilidades adheridas a su nuevo cargo. El que fuera ministro de Defensa comenzó su intervención dejando claro que la relación trasatlántica es una de las “vertientes naturales” de la política exterior española, al tiempo que destacó que España y EEUU son dos países “amigos y aliados” que se encuentran unidos por “importantes lazos históricos, culturales y sólidos”.Por ello, se mostró partidario de “construir mejores relaciones” con la Casa Blanca para “promover y proteger” los intereses de España y de los españoles, “que son numerosos”. “Solamente desde la confianza mutua y el trato amable podremos tratar asuntos en los que no estamos de acuerdo –México- y, en los que estando, no sea factible alcanzar acuerdos”, comentó.Tras agradecer el apoyo de EEUU a una España “fuerte y unida”, explicó que el Gobierno español ha dado los primeros pasos para tratar con Trump como lo demuestra la conversación que mantuvo éste con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy; o las conversaciones que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha mantenido con el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson; o las de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con su ‘colega’ de EEUU, James Mattis.Puso de manifiesto el compromiso de España con la política de defensa que se manifiesta negro sobre blanco en el Convenio Bilateral para la Defensa con EEUU que data de 1988. Al mismo tiempo, resaltó la presencia de España en todas las misiones de la UE y en todas –menos Kosovo- de la OTAN.A su vez, Morenés mostró su preocupación por las “tensiones” que viven EEUU y México y confió en que el país estadounidense sea consciente de la “importancia de tener un socio y vecino fiable y estable”.Comentó que España apoya el diálogo promovido por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en Venezuela y el compromiso del país con el proceso de paz en Colombia.Llamó a que las empresas españolas aprovechen la “importancia estratégica” que representan los programas de infraestructuras anunciados por Trump y comentó que las negociaciones del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y EEUU “están suspendidas pero no canceladas” y mostró su apoyo a la concreción del mismo.Hizo un aparte para recordar "con emoción" a su predecesora en el Ministerio de Defensa, Carme Chacón, a quien agradeció el trato que le dispensó antes y después del traspaso de carteras. Por su parte, Fernando Maura (Ciudadanos) conminó a Morenés a que demuestre las razones que han motivado a Rajoy a nombrarle embajador en Washington a pesar de no ser diplomático de carrera.Pablo Bustinduy (Podemos) comentó el “rechazo” y la “alarma” que representa su nombramiento como embajador y le instó a no olvidar a los españoles que residen en EEUU que abandonaron España “expulsados” por la política de recortes aplicada por el Gobierno en el que Morenés fue ministro de Defensa en 2012.También solicitó que cuide la promoción del español que próximamente será el tercer país de habla hispana del mundo.Ignacio Sánchez Amor (PSOE) apoyó el nombramiento de Morenés como embajador a pesar de no ser diplomático de carrera y le pidió “haga todo lo posible” para que los españoles que viven en EEUU regresen a España porque “tienen mucho talento que beneficiaría” a su país natal.Al mismo tiempo, le pidió que no se convierta en el "delegado del Ministerio de Defensa" en la Embajada en Washington.Por último, José Ramón García Hernández (PP) se limitó a hacer una “exégesis” compilando los méritos que aglutina Morenés para ser embajador de España en EEUU.