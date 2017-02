DASTIS CREE QUE RAJOY DEBE “TIRAR DEL CARRO” DE LA UE EN “ESTOS MOMENTOS INTERESANTES” PARA EL PROYECTO EUROPEO

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró este miércoles que la voluntad del Gobierno es que España “tire del carro” de la UE en “estos momentos interesantes” para el proyecto europeo, que se ve sacudido por las consecuencias del ‘Brexit’ y el temor al auge de los populismos.En una entrevista en TVE, recogida por Servimedia, el jefe de la diplomacia española se mostró convencido de que el ‘Brexit’ representa una “oportunidad” y dejó claro que el proyecto europeo “nació sin el Reino Unido y continuará sin él”. Esto le permitió aseverar que este proceso ha de concebirse como un “acicate” para trabajar en aras de la integración comunitaria.Uno de las cuestiones que la salida del Reino Unido de la UE pone sobre la mesa es la situación en la que quedará Gibraltar. Preguntado por ello, el ministro subrayó que “yo soy de 'Gibraltar, español', pero hay que ser inteligente a la hora de abordar esta cuestión”.Tras restar importancia a los augurios que desde EEUU vaticinan el final del euro, afirmó que la voluntad del Gobierno es “dar un paso adelante”, “tirar del carro” de la UE en “estos momentos interesantes” para la Unión Europea.Dastis no quiso entrar en si en el seno de la Unión Europea existe actualmente un déficit de líderes con el carisma y la autoridad suficiente para enfrentar los problemas que acucian a Bruselas. No obstante, comentó que la “gran fortaleza” del proyecto europeo es el “fortalecimiento” de sus instituciones. Por otra parte, rechazó que la situación que vive el mundo, en general, y Europa, en particular, recuerde al momento histórico que se vivió en 1939. Puso como ejemplo de ello que en España no existen movimientos xenófobos ni euroescépticos. Sin embargo, mostró su preocupación sobre el devenir electoral de Francia y negó que haya inquietud respecto al panorama que se originará en Alemania tras sus comicios, por la convicción europeísta de los contendientes.Defendió que en Siria se está trabajando “intensamente” para asegurar una transición política “inclusiva” con el apoyo de los países de la región. “La UE está involucrada y va a seguir ahí”, dijo.Respecto de Venezuela, comentó que las relaciones son “buenas”, “mejores de lo que han sido en el pasado”, al tiempo que apostó por seguir apoyando el diálogo entre Gobierno y oposición para mejorar la situación del país caribeño.Por último, reconoció que en el “radar” del Gobierno se encuentra la intención de recuperar los fondos destinados a cooperación previos a la crisis.