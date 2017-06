DASTIS INICIA MAÑANA SU PRIMERA VISITA A RUSIA PARA PROFUNDIZAR LAS RELACIONES BILATERALES

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, realizará mañana y el miércoles su primera visita oficial a Rusia con el objetivo de reforzar la relación que España mantiene con este actor clave en la escena internacional.Según el Gobierno español, este viaje servirá para mantener vivo el cauce de visitas bilaterales que se vio interrumpido el año pasado con motivo de la interinidad de la situación política en España. Esto provocó que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, no visitara España durante 2016 después de que el exministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo se desplazara a Rusia hace dos años.Durante su estancia en Rusia, el jefe de la diplomacia española mantendrá una cena con miembros de la sociedad civil local con el objetivo de pulsar la situación del país desde un punto de vista político, económico y social.El miércoles el ministro participará en un desayuno con empresas españolas afincadas en suelo ruso y, posteriormente, mantendrá una reunión y un almuerzo de trabajo con Lavrov, con quien firmará un plan de acción de consultas bilaterales.En esta reunión también se abordarán cuestiones relevantes de la agenda internacional como la situación en Siria, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Oriente Medio o Libia. La ciberseguridad será otra de las cuestiones que se abordarán en este encuentro.España considera a Rusia un actor clave en la escena internacional que mantiene puntos de vista constructivos en la mayor parte de los asuntos. Además, es vecino de Europa desde el punto de vista geográfico y mantiene tensiones con la Unión Europea y la OTAN.La Unión Europea aprobó un paquete de sanciones económicas a Rusia tras la anexión de Crimea que han provocado una bajada en el volumen de exportaciones y en los intercambios comerciales. España ha sentido su impacto en la llegada turistas procedentes de ese país.Las sanciones financieras, que impiden el acceso de Rusia a la financiación europea y de EEUU a más de 90 días, y las referidas a la explotación petrolera son las que más han castigado a este país.España va a desplegar en Letonia a 300 efectivos de la Brigada de Infantería Mecanizada ‘Extremadura’ XI y dos secciones mecanizadas con seis carros de combate ‘Leopard 2E’ y 15 blindados ‘Pizarro’ para participar en el refuerzo que la OTAN está planificando en esa zona geográfica del Viejo Continente. Ante esta situación, las autoridades rusas no han hecho llegar ninguna queja a las autoridades españolas por su participación en este despliegue en la frontera Este de la Alianza Atlántica.El pasado mes de octubre ambos países vivieron una entente con motivo de la pretensión de que la flotilla rusa encabezada por el portaaviones nuclear ‘Admiral Kuznestov’ pretendiera hacer escala en Ceuta.La agrupación rusa estaba compuesta por el ‘Admiral Kuznestov’, el crucero con propulsión nuclear ‘Piotr Veliki’ y varias fragatas y patrulleros que ejercen las labores de escoltas, así como buques de aprovisionamiento.Esta pretensión provocó las quejas de la OTAN por la posibilidad de que esta agrupación sea utilizada por Moscú para incrementar sus ataques aéreos contra la ciudad siria de Alepo.Finalmente, Rusia comunicó a las autoridades españolas que retiraba su petición de hacer escala. Esta polémica no afectó a las relaciones entre ambos países y España mantiene en vigor el régimen de escalas en Ceuta.