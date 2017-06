Dastis dice que Gibraltar no es "la primera ni más importante" cuestión en las negociaciones del 'Brexit'

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha advertido este lunes de que la situación de Gibraltar es un asunto que corresponde discutir de manera bilateral a España y Reino Unido, por lo que su futuro estatus para con la Unión Europea no es "la primera ni más importante" cuestión que forme parte de las negociaciones para el 'Brexit' que han arrancado en Bruselas.

"Lo fundamental (de la salida negociada de Reino Unido) es que haya una relación constructiva, luego, en la medida en que se aplique a Gibraltar, ya lo veremos. Pero no es para ahora ni tiene que ser un elemento crucial del acuerdo", ha resumido Dastis a la prensa en Luxemburgo, tras una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

La discusión política para acordar las condiciones del divorcio británico han dado comienzo este mismo lunes en Bruselas, en un primer contacto pensado para sentar las bases técnicas y plazos de la negociación, pero también para abordar las prioridades de las partes.

La Unión Europea apuesta por un proceso secuencial con el que avanzar primero en asuntos clave como los derechos de los europeos en Reino Unido, la factura financiera de salida que deberá asumir Londres y la frontera exterior, en especial en lo que afecte al Úlster.

El resto de asuntos --incluido que Gibraltar es un asunto bilateral-- y la primera reflexión sobre el marco de las relaciones futuras quedan para más adelante, condicionados a que se produzcan progresos sustanciales en la primera fase.

NO ESTARÁ ENCIMA DEL "DÍA A DÍA" DE BARNIER

Por ello Dastis da "por hecho" que todo lo que afecte a la relación futura del Peñón con la UE es algo que se va a dejar en manos de Madrid y Londres, aunque el ministro español ha dejado claro que no va a "comprobar el día a día" de lo que el negociador jefe de la UE, el excomisario Michel Barnier, trata o no en cada contacto con su contraparte británica.

"No voy a ser absolutamente estricto ni maniqueo, no voy a decir de lo que pueden hablar y de lo que no", ha continuado Dastis, quien ha recalcado que lo que realmente le interesa es que "al final, quien tiene la decisión, somos nosotros junto a Reino Unido".

Así, ha reiterado que la situación del territorio será parte de una "discusión bilateral" y ha añadido que tampoco en este caso va a ser una cuestión "inmediata, ni acuciante". Por la misma razón, ha añadido, no cree que el modo en que se aborde en las conversaciones sobre el 'Brexit' a nivel europeo lleve a España a plantear una posición de bloqueo sobre el conjunto del acuerdo de salida.

Dastis ha aprovechado la reunión en Luxemburgo para tratar de manera bilateral este y otros asuntos de interés común con su colega británico, Boris Johnson, y ha destacado las relaciones "excelentes" que mantienen Reino Unido y España.