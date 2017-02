Dastis defiende la posición del Gobierno con Trump: "Una diplomacia tranquila y prudente pero firme"

Etiquetas

Asegura que España defenderá a México ante cualquier discriminación y espera que EEUU seguirá apoyando la unidad de España

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha defendido este miércoles la posición adoptada por el Gobierno hacia la nueva Administración estadounidense: "España está haciendo lo que tiene que hacer, una diplomacia tranquila, prudente, pero firme".

La diplomacia española, ha remarcado, está "basada en convicciones y principios", y también en intereses, y ha añadido: "Forma parte de nuestros intereses defender nuestros valores, y eso es lo que estamos haciendo".

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Dastis ha rechazado así las críticas a la posición del Gobierno hacia Donald Trump. De este modo, ha negado que los intereses hayan sobrepasado a los valores y ha recordado que el Gobierno español también ha dejado claro al de México que "puede contar con el apoyo de España".

"El pueblo mexicano tiene el cariño de España y vamos a defender a México ante cualquier política que ponga en riesgo la dignidad humana o que suponga un trato discriminatorio", ha manifestado. México protagonizó la primera crisis con el Gobierno de Trump a cuenta de la construcción del muro que Trump quiere construir en la frontera.

En este punto, ha destacado el Gobierno español cree que la mejor manera de abordar la inmigración, "que en algún momento puede ser un problema pero también una oportunidad" es hablar y asegurar "que haya estabilidad y riqueza en los países de origen para evitar que se produzcan fenómenos incontrolados de inmigración que pueden crear situaciones desagradables".

LA UE DEBE "HACERSE VALER"

Preguntado también si la UE ha decidido bajar el tono con Trump, ha replicado que de la Cumbre de Malta, el pasado fin de semana, salió el consenso de que Estados Unidos es un importante aliado de la UE y que el club europeo debe "hacerse valer y dejar clara su influencia en su aportación al futuro de la relación trasatlántica.

Unas horas después de que Trump conversara por teléfono con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha explicado que Trump centró su interés en la situación económica de España, el 'Brexit' y el futuro de la UE, y expuso su visión optimista de la economía estadounidense.

Preguntado si el nuevo presidente apoyará la unidad de España como sí hizo su antecesor Barack Obama ha respondido que este tema no se ha abordado "de manera individualizada", pero que el Gobierno cree que "la posición de Estados Unidos seguirá siendo la misma".

"No ha habido ocasión, más allá de la referencia de ayer, en esa conversación, del presidente Trump a que Estados Unidos y el pueblo americano están con el pueblo español en su conjunto y lo apoyan", ha dicho.

Dastis ha bromeado con que el hecho de que se produjera la conversación le ha "hecho dormir mejor" y ha asegurado que los 15 minutos de charla, si bien fueron menos de los 20 inicialmente previstos, "dieron para bastante". Igual que hizo el propio Rajoy en Twitter, ha asegurado que se desarrolló de forma cordial.

PODRÍAN VERSE EN LA CUMBRE DE LA OTAN EN MAYO

Según ha dicho, ambos repasaron el "excelente" estado de las relaciones bilaterales en seguridad y defensa y las relaciones económicas, que son "equilibradas". Además, quedaron en verse "probablemente" en el marco de la Cumbre de la OTAN prevista para mayo.

Dastis ha defendido que la oferta de Rajoy de ser interlocutor para Estados Unidos con la UE y Latinoamérica es "un deseo apoyado en realidades", que son las relaciones intensas de España con estas áreas y también con el mundo árabe. La situación española de estabilidad y crecimiento, ha añadido, "avala la voluntad de desempeñar un papel fuerte en esa relación".

A preguntas de los periodistas, ha negado que el Gobierno se plantee poner precio a las dos bases estadounidenses que existen en España (la gaditana de Rota y la sevillana de Morón). Según ha dicho, hay diferentes formas de contribuir a una relación entre aliados y una parte que es poner las bases a disposición de objetivos de la Alianza.

NO ES PESIMISTA SOBRE EL PANORAMA INTERNACIONAL

El jefe de la Diplomacia ha asegurado que él no es pesimista sobre el panorama internacional y no ve "el inicio de un proceso anunciado en el que la UE o la sociedad internacional vayan a acabar peor". La Europa de hoy, ha dicho, no le recuerda a la de 1939 y una de las cosas de las que está orgulloso es de que en España no haya xenofobia o eurofobia.

Eso sí, ha admitido que hay que "trabajar para evitar que esos paralelismos con 1939 vayan ganando adeptos". Según ha dicho, tiene "cierta preocupación por lo que pueda ocurrir en Francia", donde la ultraderechista Marine Le Pen encabeza las encuestas ante las presidenciales de mayo, pero "ninguna" por Alemania, donde tanto la democristiana Angela Merkel como el socialdemócrata Martin Schulz son europeístas convencidos.

Dastis prefiere ver la salida de Reino Unido de la UE como una oportunidad para que los miembros restantes trabajen "más profundamente juntos" y está convencido de que España puede "tirar del carro" en ese empeño. En esa línea, ha relatado que en la Cumbre de Malta Rajoy fue el primero en intervenir en la reunión, después de los presidentes de las instituciones, "en una especie de reconocimiento de que España tiene ese papel que desempeñar".