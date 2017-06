BREXIT. DASTIS DICE QUE GIBRALTAR NO ES “LA PRIMERA NI LA MÁS IMPORTANTE” CUESTIÓN EN LAS NEGOCIACIONES

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró este lunes que la entente sobre Gibraltar debe resolverse entre el Reino Unido y España y dejó claro que no es “la primera ni la más importante” cuestión en las negociaciones sobre el ‘Brexit’.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en la rueda de prensa posterior al Consejo de Asuntos Europeos en Luxemburgo, el mismo día en que se celebra en Bruselas la primera reunión de las negociaciones sobre el ‘Brexit’ cumpliendo con el calendario previsto. El inicio de las negociaciones estuvo en entredicho después de que la primera ministra británica, Theresa May, perdiera la mayoría absoluta en las elecciones que se celebraron en el Reino Unido el pasado 8 de junio.Dastis subrayó que se ha solicitado que la aplicación del marco de las relaciones con Gibraltar tiene que ser debatida entre España y Reino Unido, “y doy por hecho que va a ser así”. A pesar de ello, dejó claro que la cuestión sobre el Peñón “no tiene que ser ni la primera ni la más importante de esta discusión”. Llamó a aclarar cuál será el marco de las negociaciones y posteriormente a adaptarlo a la entente acerca de Gibraltar.“La discusión (sobre Gibraltar) será bilateral entre España y Reino Unido pero no inmediata ni de las más acuciantes”, dijo. Dastis afirmó que “no nos vamos a poner estrictos ni rigurosos” con las negociaciones sobre Gibraltar, al tiempo que reconoció que “no voy a ser absolutamente estricto y maniqueo”, ya que lo importante es que “al final la decisión final la tenemos nosotros”. El jefe de la diplomacia española explicó que ha mantenido hoy una conversación telefónica con su homólogo británico, Boris Johnson, con quien coincidió en que de las negociaciones sobre el ‘Brexit’ tiene que salir un “acuerdo de relaciones constructivo y beneficioso para ambas partes”. Por último, constato que las relaciones bilaterales entre España y Reino Unido son “excelentes” en estos momentos.