Maduro denuncia una"campaña de odio" contra Trump y dice que no lo hará peor que Obama

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes una "campaña de odio" contra el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que su gestión no será "peor" que la de Barack Obama.

"Sobre el presidente Donald Trump los grandes medios internacionales han especulado mucho. Y nos sorprende la campaña de odio que hay contra Donald Trump, brutal, en el mundo entero, en el mundo occidental, en los Estados Unidos", se lamentó Maduro en rueda de prensa.

Advirtiendo que prefiere ser prudente, el mandatario socialista llamó a esperar a que comience la gestión de Trump el próximo viernes antes de emitir un juicio sobre su política internacional.

"No nos adelantemos a los sucesos, en ese sentido yo quiero ser prudente y decir esperemos. Peor que Obama no será, es lo único que me atrevo a decir", subrayó Maduro, heredero de la retórica antiestadounidense del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El gobernante venezolano, que se declara víctima de un encono por parte de Obama, sostuvo que éste deja un legado de destrucción y guerra en África y Medio Oriente, un "mundo plagado de terrorismo" y "golpes de Estado" en Honduras, Paraguay y Brasil.

Maduro previó asimismo "grandes cambios en la geopolítica mundial", entre los cuales" la era Trump", de cara a la cual manifestó su deseo de "tener relaciones de respeto, comunicación y cooperación".

Durante la carrera por la Casa Blanca, el gobierno venezolano expresó su enfado por un anuncio publicitario de la campaña demócrata que comparaba a Trump con Chávez y pedía no votar por el magnate de bienes raíces.

Estados Unidos y Venezuela carecen de embajadores desde 2010.

Maduro enfrenta una aguda crisis económica que minó su popularidad y elevó las tensiones con la oposición, a la que acusa de confabularse con el gobierno norteamericano para derrocarlo.