VENEZUELA. EL CONGRESO SOLICITA QUE ESPAÑA ENCABECE LA RESPUESTA INTERNACIONAL CONTRA MADURO

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a liderar el endurecimiento de las medidas internacionales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como respuesta a su decisión de convocar una Asamblea Constituyente que menoscaba las atribuciones de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición.La proposición no de ley salió adelante con los votos a favor del PP, PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto y fue rechazada por Podemos y ERC. El texto resultante es fruto de la unión de dos proposiciones no de ley impulsadas por Ciudadanos y el Grupo Mixto en las que se pedían acciones más concretas como el inicio de consultas con los gobiernos iberoamericanos para desarrollar una declaración conjunta dirigida al Gobierno de Maduro o la negociación de una posición conjunta en el seno de la Unión Europea.La proposición de Ciudadanos incorporaba la posibilidad de que se instase a la UE y a EEUU a retirar a sus embajadores en Caracas y se aplicasen sanciones a las autoridades venezolanas que hayan cometido violaciones de los derechos humanos, si Maduro no accede a convocar elecciones presenciales con presencia de observadores internacionales.Finalmente, se ha aprobado un texto transaccional que no incluye sanciones ni retirada de embajadores sino que reclama al Gobierno español que encabece el proceso de endurecimiento de las medidas internacionales contra Maduro por su decisión de convocar una Asamblea Constituyente que menoscaba las atribuciones de la Asamblea Nacional.Por otro lado, la Embajada de Venezuela en España ha presentado una nota verbal de protesta contra el artículo publicado en ‘El Mundo’ el pasado domingo por los presidentes del Gobierno español e italiano, Mariano Rajoy y Paolo Gentiloni, en el que se criticaba la convocatoria de dicha Asamblea Constituyente y se pedía un calendario electoral y la liberación de los presos políticos.