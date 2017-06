La ejecutiva de Sánchez: 29 hombres, 20 mujeres y solo integra a Patxi López

Etiquetas

El líder del PSOE, Pedro Sánchez,ha diseñado una amplia Ejecutiva Federal compuesta por 49 personas que respeta su compromiso con la paridad -pese a que hay nueve hombres más que mujeres- y en la que se ha rodeado de fieles.

De los miembros de la Ejecutiva, 29 son hombres y 20 mujeres, quienes representan el 41 por ciento del total, respetando el criterio de paridad, que fija en el 40 por ciento el mínimo de presencia femenina en el directorio.

Patxi López, único rastro de integración

El único esfuerzo que ha hecho Sánchez por integrar en su Ejecutiva a personas de las candidaturas que rivalizaron con él en las primarias es la incorporación del ex lehendakari vasco Patxi López, como secretario de Política Federal. No hay en cambio ningún cercano a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que tampoco ha querido colocar a su gente en esta Ejecutiva.

De los nombres que faltaban por conocer -en estos días se ha ido anunciando casi la mitad del equipo- destaca la inclusión del senegalés Luc André Difou, que proviene del Grupo Federal Afrosocialista de Canarias. Difou llegó a España en 1992 como inmigrante sin papeles y pasó mes y medio durmiendo en la calle. Será secretario de Política de Refugiados, en el área de Políticas Migratorias y PSOE del Exterior que coordinará Pilar Cancela.

El mediático alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, que tiene más de 454.000 seguidores en la red social Twitter, donde es muy activo, también entra en la Ejecutiva como responsable para la dinamización de agrupaciones locales, dentro del área que dirigirá el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

El actual secretario general del PSOE de Albacete, Manuel González, al que algunos sitúan como posible alternativa a Emiliano García-Page en el próximo Congreso Regional, también se incorpora a la Ejecutiva de Sánchez como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Según la lista oficial de los miembros de la Comisión Permanente, la nueva dirección quedará compuesta por:

1. Cristina Narbona (Presidenta)

2. Pedro Sánchez (Secretario general)

3. Adriana Lastra (Vicesecretaria general)

4. José Luis Ábalos (Organización)

5. Carmen Calvo (Igualdad)

6. Patxi López (Política Federal)

7. Óscar Puente (Portavoz)

8. Alfonso Gómez de Celis (Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas)

9. Hugo Morán (Transición Ecológica de la economía)

10. Manuel González (Agricultura, Ganadería y Pesca)

11. Pilar Cancela (Políticas migratorias y PSOE del Exterior)

12. Beatriz Corredor (Ordenación territorial y Políticas de Vivienda)

13. Nuria Parlon (Cohesión e Integración)

14. Susana Sumelzo (Política Municipal)

15. Héctor Gómez (Relaciones Internacionales)

16. Mónica Silvana (Movimientos Sociales y Diversidad)

17. Manuel Escudero (Política Económica y Empleo)

18. Francisco Polo (Emprendimiento, Ciencia e Innovación)

19. José Félix Tezanos (Estudios y Programas)

20. Odón Elorza (Transparencia y Democracia participativa)

21. Andrés Perelló (Secretario de Área de Justicia y Nuevos Derechos)

Cambios de estructura

Sánchez ha cambiado la estructura de la Ejecutiva, que queda compuesta por estos 21 secretarios de área, a los que se suman los diferentes secretarios ejecutivos a su cargo. Todos juntos completan los 49 componentes de la Comisión Ejecutiva Federal.

Esta cifra total supera al número de personas que formaban la Comisión Ejecutiva Federal del anterior mandato de Sánchez. Todos, salvo Patxi López, le han respaldado en su candidatura para recuperar el liderazgo del PSOE.

En la Ejecutiva con la que empezó su mandato en 2014, además de 10 líderes territoriales, había un total de 27 personas con áreas -entre ellas él, la presidenta Micaela Navarro y el secretario de Organización, César Luena- y otras 11 en calidad de vocales. También había varios miembros natos por sus cargos en otros órganos.

Organización, economía y cohesión

Sánchez ha optado por crear una potente área de Organización bajo la dirección de Ábalos. En este equipo, estarán Santos Cerdán para Coordinación Territorial, Francisco Salazar para Acción Electoral, José Antonio Rodríguez para Dinamización Agrupaciones Locales y Javier Izquierdo para Formación.

Dentro de la Secretaría de Igualdad de Calvo, Susana Ros dirigirá la Secretaría ejecutiva para la Violencia de Género; mientras que bajo el paraguas de Rodríguez de Celis, Isaura Leal se encargará de Función Pública.

El secretario general quiere dar un destacado peso a la Transición Ecológica de la Economía y, por eso, bajo la dirección de Morán ha dividido esta área en tres secretarias ejecutivas: Mundo Rural, que llevará Concha Andreu; de Montaña, que gestionará Francisco Boya; y de Transportes e Infraestructuras; de la que se encargará Pedro Casares.

En el área de Agricultura, Pesca y Ganadería, María Luisa Faneca será la secretaria ejecutiva de Pesca. Mientras que en la de Políticas Migratorias, Luc André Difou se encargará de la política de Refugiados.

El área de Cohesión que liderará Parlon es, junto con Organización y Economía, la que más subáreas tiene (4). En concreto, María Luisa Carcedo estará al frente de Sanidad y Consumo, Begoña García Retegui en Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad; Iban García para Cultura y Deportes, y María Luz Seijo para Educación y Universidades.

Por su parte, el área económica se divide en Empleo, que dirigirá el sindicalista Toni Ferrer; Industria, Comercio y Turismo, que llevará Carlos Ruíz; Economía de las Ciudades, que coordinará Milagros Tolón; y Seguridad Social y Pacto de Toledo, al frente de la que estará Magdalena Valerio.

Por su parte, bajo la batuta de Susana Sumelzo en Política Municipal estará Alejandro Soler como adjunto, y Jose Vélez para Pequeños Municipios y Vicent Torres para Provincias, Cabildos y Conseils.

Dentro del área de Relaciones Internacionales de Gómez, estarán Iratxe García para Unión Europea y Belén Fernández para Cooperación de desarrollo. En la Secretaría de Movimientos Sociales y Diversidad, María Jesús Castro se encargará de Mayores e Ignacio López de Movimientos Sociales.

Por último, dentro del área que coordina Perelló, José Manuel Rodríguez Uribe dirigirá el área de Laicidad y Fernando Martínez la de Memoria Histórica.

Madina, Valenciano y Hernando fuera del Comité Federal

La renovación de un tercio de los componentes del Comité Federal del PSOE ha dejado fuera del máximo órgano entre congresos a cargos del partido como Eduardo Madina, Elena Valenciano y Antonio Hernando y a figuras de la vieja guardia como José Blanco, José María Barreda y Cipriá Ciscar.

El 39 Congreso Federal socialista aprobó la lista de 132 vocales que van a tener plaza en el Comité Federal, lo que supone algo más de un tercio del total de los componentes del órgano.

Otro tercio de los miembros será renovado más adelante en los congresos regionales y el resto, será la militancia la que los elija con su voto directo, como se acordó ayer, viernes, en el cónclave federal.

En el congreso del PSOE de 2014, en el que Pedro Sánchez fue designado secretario general por primera vez, se nombraron 111 cargos para el Comité Federal.

En aquella lista, además de los citados, estaban otros nombres de calado como Óscar López, Soraya Rodríguez, Trinidad Jiménez, Carmela Silva, Marcelino Iglesias, Joan Lerma, Leire Pajín, Francesc Antich, Maru Menéndez e Inmaculada Rodríguez Piñero, que también han quedado fuera.

Tampoco repiten de 2014 los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y el ex consejero Gaspar Zarrías, que ya habían dejado de tener asiento tras dimitir como parlamentarios por el caso de los ERE, así como el ex ministro Josep Borrell.

Entre los cargos que se incorporan al máximo órgano del PSOE entre congresos, destacan el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez.

Entre los que han mantenido su puesto a nombramiento del congreso federal, destacan el vasco Rodolfo Ares, el madrileño Rafael Simancas y los andaluces Mario Jiménez, Miguel Ángel Heredia y José Antonio Pérez Tapias.

Regresan al Comité Federal la andaluza Micaela Navarro y la catalana Meritxell Batet, que ya lo eran antes como miembros de la anterior Ejecutiva Federal.

La renovación de los integrantes propuestos por el congreso federal ha supuesto la entrada de numerosos cargos de perfil medio que hasta ahora no habían tenido demasiado peso en el partido a nivel nacional.

Como miembros natos, en el Comité Federal tienen silla garantizada los componentes de la Ejecutiva Federal, los barones del partido, los portavoces parlamentarios, el presidente de la FEMP y algunos cargos de Juventudes Socialistas.

El proceso de renovación de Comité Federal proseguirá en los próximos meses con la designación de los puestos que corresponden a los congreso regionales.

La novedad es que, a partir de ahora, los militantes decidirán con su voto directo un tercio de los miembros del máximo órgano entre congresos que hasta ahora también decidían las federaciones.