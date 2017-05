PSOE. SÁNCHEZ ADVIERTE A DÍAZ DE QUE GANAR EN UNA AUTONOMÍA NO SIGNIFICA QUE SE VAYA A GANAR A NIVEL NACIONAL

Etiquetas

- “Díaz puede arrasar en avales; nosotros ganaremos en votos”. El ex secretario general del PSOE y aspirante a liderar de nuevo el partido, Pedro Sánchez, afirma que “ha habido líderes autonómicos que han ganado y eso no significa que puedan ser líderes ganadores a nivel nacional”.En una entrevista publicada este miércoles por ‘El Mundo’ y recogida por Servimedia, Sánchez lanza este mensaje a la presidenta de la Junta de Andalucía y también aspirante a la Secretaría General del PSOE, cuando se le recuerda el argumento de la lideresa andaluza de que ella gana elecciones.Para reafirmar su mensaje, Sánchez expone que “(Manuel) Chaves y (José Antonio) Griñán también ganaron elecciones en Andalucía y no por eso los militantes consideraron que tenían que ser los líderes nacionales. José Bono ganó en Castilla-La Mancha y todos sabemos que si hubiera sido secretario general, no hubiéramos ganado en 2004”. Respecto a sus derrotas electorales cuando estaba al frente del PSOE, Sánchez dice que “el sistema político español ha cambiado” y que ahora “el desafío que tiene el PSOE es evolucionar o nos cambian”.Por ello, entiende que “este congreso -el que se celebrará en junio- puede ser el nuevo Suresnes del PSOE”, cónclave de 1974 que supuso la reorientación política del partido ante la próxima transición democrática.CULTURA DE PARTIDOEl ex secretario general socialista ahonda en la diferencia entre su proyecto y el del PSOE que se abstuvo y dio “gratis” la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy.“Yo no soy presidente por el voto contrario de Iglesias. Otros le dieron a Rajoy la abstención gratis y hoy estamos donde estamos, con un PSOE al que le cuesta pedir la comparecencia en el Congreso de un presidente que sufre una crisis en su partido por su corrupción sistémica”, indica.“La cultura de partido es cumplir con la palabra dada e, incluso, renunciar al acta como yo renuncié. La cultura de partido no es hacer dimitir al 50% de la Ejecutiva para derrocar a un secretario general”, agrega.En este sentido, dice que “un mínimo de lealtad se debe exigir en las primarias a aquellos que las pierden”.Y señala que “la vía abierta por el PSOE el 1 de octubre a un PP carcomido por la corrupción nos condena a ser tercera fuerza. Y quien encabezó esa vía antes del 1 de octubre y después fue Díaz” y “la abstención nos hace renunciar a ser alternativa”.A un día de que concluye la recogida de avales, requisito para ser oficialmente candidato a la Secretaría General del PSOE, Sánchez se muestra convencido de su victoria en las urnas el día 21 de mayo y afirma que “Díaz puede arrasar en avales; nosotros ganaremos en votos”.