RIVERA AFRONTA LAS PRIMARIAS DE CIUDADANOS SIN RIVAL Y CON ACUSACIONES DE IRREGULARIDADES

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, afronta esta semana las primarias del partido, en las que aspira a renovar su liderazgo, sin rival previsto y con acusaciones de irregularidades por parte de los grupos críticos.Rivera anunció el pasado viernes la inminente presentación de su equipo para liderar Ciudadanos, en unas primarias en las que los militantes elegirán simultáneamente al presidente y al Comité Ejecutivo que le acompaña. El plazo para presentar candidaturas finaliza mañana, sin que sea previsible que ningún afiliado dispute el liderazgo a Rivera. En caso de que alguien diera el paso adelante, la votación será los días 26 y 27, y el Consejo General tiene previsto proclamar oficialmente al vencedor en la reunión convocada para el sábado 28. Será una semana antes de la celebración de la Asamblea General, el primer fin de semana de febrero, en la que se tendrá que ratificar esa elección y aprobar las ponencias de Estatutos, estrategia e ideario. A esos textos se presentaron unas 900 enmiendas y finalmente 75, 25 a cada ponencia, llegarán vivas al debate asambleario. Son las 60 que seleccionaron los grupos de trabajo y las 15 que rescataron los militantes en una nueva votación entre las inicialmente descartadas. ESPERA RESPALDO MASIVOLa dirección de Ciudadanos hace gala de su democracia interna, ya que todo militante puede aspirar al liderazgo sin necesidad de presentar avales y se prepara para interpretar como respaldo masivo el hecho de que Rivera no tenga contrincante. Sin embargo, desde las corrientes críticas denuncian el procedimiento y acusan a la dirección incluso de vulnerar los Estatutos al aprobarlo. Tanto desde TranC´sparencia como por parte de la eurodiputada Carolina Punset aseguran que no hay garantía de que el voto telemático sea secreto y, por tanto, de que no pueda ser controlado por la dirección. Además, desde TranC´sparencia denuncian que la aprobación de las primarias vulneró los Estatutos del partido porque necesitaba mayoría absoluta del Consejo General y no se alcanzaron los votos necesarios. Subrayan que, según los Estatutos, ese órgano tiene que tener un mínimo de 65 miembros, por lo que la mayoría absoluta son 33, pero el acta de la reunión refleja solo 30 votos favorables. RECURRIR A LOS TRIBUNALESDesde la dirección explican que el Consejo General en ese momento solo tenía 59 miembros por diversas bajas que no se pueden suplir hasta la Asamblea, por lo que la mayoría absoluta eran esos 30. La versión no convence a TranC´sparencia, ya que mantiene que el mínimo de integrantes del Consejo es un mandato estatutario y concluye que en todo caso se vulneraron las normas internas, por lo que baraja incluso ir a los tribunales y alerta de que la dirección elegida mediante ese procedimiento sería "interina". Rivera no ha otorgado peso a esas críticas y denuncias y se ha limitado a insistir en que cualquier militante que crea que puede hacerlo mejor tiene la oportunidad de presentarse a las primarias y testar el respaldo de sus compañeros. En los días previos a la presentación de su equipo Rivera no ha dado pistas sobre quiénes le acompañarán en la dirección y solo ha avanzado que habrá un peso menor de catalanes en el Comité Ejecutivo, porque ahora la presencia del partido está más repartida en el conjunto de España. De hecho, el objetivo principal de esa Asamblea es adaptar la estructura, el funcionamiento y el discurso del partido al crecimiento experimentado en los últimos años y al peso que ha ganado en las instituciones, tanto municipales como autonómicas y estatales.