AGUIRRE. ESPINAR: “EL PP ESTÁ BAJO SOSPECHA Y DESLEGITIMADO PARA GOBERNAR”

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, aseguró este lunes que “el PP está bajo sospecha y deslegitimado para gobernar” y consideró que “ninguna democracia consolidada soportaría” que un “partido imputado” continúe en el poder “sin una convocatoria de elecciones”.Espinar realizó estas declaraciones en la sede de Podemos en Madrid, donde puso en duda la “legitimidad” del PP al asegurar que “no hay certeza de que lo que estamos conociendo no esté sucediendo ahora mismo”Apuntó a la recién dimitida Esperanza Aguirre como “responsable política de la trama de corrupción” que se ha sucedido en las últimas décadas en la Comunidad de Madrid y afirmó que la dimisión de hoy ha constatado “la crónica de una muerte anunciada”. Dijo además que el principal problema no es que se produzcan dimisiones, sino valorar la viabilidad del PP tanto en Madrid como en el conjunto del Estado. “El PP está bajo sospecha y deslegitimado para gobernar”, subrayó. Recordó la moción de censura que Podemos quiere impulsar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y aseguró que consultarán a sus bases para llevarla o no a cabo. Exigirán, explicó, el mismo gesto a PSOE y Ciudadanos y evitó pronunciarse acerca de a quién propondrían como candidato para sustituir a Cifuentes. Con todo, recalcó que no existe “una sola democracia consolidada” que “soporte” que un “partido imputado” continúe gobernando “sin una convocatoria de elecciones”. Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, señaló que Aguirre “entró con el ‘tamayazo’ y sale 14 años después con la ‘trama Lezo’”. “La Comunidad de Madrid merece otra cosa”, manifestó, al tiempo que mostró la disposición de su partido para ser la “alternativa” al PP en la región.