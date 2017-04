AGUIRRE. RITA MAESTRE ADVIERTE AL PP: NO VALE EL “AQUÍ PAZ Y DESPUÉS GLORIA” TRAS LA DIMISIÓN

Etiquetas

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, aseguró este lunes que no vale “hacer borrón y cuenta nueva” o el “aquí paz y después gloria”, tras la dimisión de la hasta ahora portavoz del PP en el consistorio madrileño, Esperanza Aguirre.Así se expresó Maestre en declaraciones en el Ayuntamiento después de que Aguirre anunciara que deja todos sus cargos públicos tras sentirse “traicionada” y por “no haber descubierto antes” las actividades de su exvicepresidente en la Comunidad Ignacio González.“No vale decir que no sabía nada”, apuntó Maestre, para a renglón seguido señalar que “todos” los cargos nombrados por ella han acabado estando implicados en algún caso de corrupción.No obstante, subrayó que “esta dimisión no es suficiente” y Aguirre tiene ahora “mucho que explicar”, del mismo modo que consideró que también lo ha de hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, “porque estaba allí durante la época negra del saqueo”. Asimismo, dijo que “no podemos hacer borrón y cuenta nueva” o defender el “aquí paz y después gloria” y agregó que ahora esperan “muchas explicaciones del PP de Madrid”, porque “no son fiables”. Aguirre, añadió, ha sido “cómplice” de muchos de estos hechos y “aspiraba” incluso “a mantenerse y presentarse como candidata” al consistorio. Maestre concluyó que los ciudadanos de Madrid “están hoy tranquilos de que quien gestiona su dinero son personas honradas” y anunció que desde Ahora Madrid van a “evaluar” el desvío de fondos del Canal de Isabel II para ver cómo revertir esa situación.