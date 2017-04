ETA. ALONSO LLAMA A “SUPERAR EL ODIO” Y CONSTRUIR UN FUTURO BASADO EN LA “DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS”

Etiquetas

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, llamó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' a "superar el odio" y construir una “memoria de la dignidad”, desde “la necesidad profunda de justicia" y con "la mirada en las víctimas”. Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Alonso remarcó que si “echamos la mirada atrás 40 años no podemos hablar de un conflicto entre nosotros, en el País Vasco o con España”, y que para construir el futuro con garantías hay que buscar la dignidad que hubo en los peores tiempos. Para el líder popular vasco la dignidad significa no bajar la guardia y “estar atentos” ante lo que calificó una “nueva trampa de ETA” para tratar de camuflar lo que ha sido su derrota incondicional por la democracia, “que es la que le tenía que vencer”. Para Alonso, solo una memoria basada en la dignidad es una memoria que garantiza la concordia en el futuro, y que “podamos entender cómo es posible que en una sociedad madura haya podido suceder esto, cómo (ETA) ha sido derrotada y crear la garantía de que no va a volver a ocurrir” algo igual.ELECCIONES FRANCIAPreguntado sobre los resultados de los comicios franceses, Alonso ha alertado del auge de los populismos que recorren Europa y el 21,9 por ciento de los votos obtenido por la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen. Alonso se mostró convencido de que en la segunda vuelta habrá una “reacción” en favor de Europa y que el candidato moderado, Emmanuel Macron obtendrá la confianza mayoritaria de los franceses.“Va a haber una reacción en Francia y un gran apoyo a favor de Europa, de la integración, de la estabilidad, de la capacidad del sistema que hemos construido para dar respuesta para ir proporcionando prosperidad y justicia en un continente que es el ejemplo de mayor solidaridad y respeto a los derechos humanos en el mundo” añadió.