(AMPLIACIÓN) PSOE. DÍAZ ABRIRÁ EL DEBATE DE LOS TRES CANDIDATOS Y SÁNCHEZ LO CERRARÁ

- Será el lunes 15 de mayo a las 12 horas. El debate entre los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE se celebrará el próximo lunes, 15 de mayo, a las doce del mediodía en la sede del partido situada en la calle Ferraz de Madrid.Así lo han acordado miembros de las candidaturas de Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido en la sede federal con el comité organizador de las primarias, en el día en que se convierten oficialmente en candidatos. Todos han estado de acuerdo en la fecha, aunque la candidatura de López –que quería más debates- había planteado que tuviera lugar el martes 16 de mayo puesto que el lunes es fiesta en Madrid. Pero “no ha habido debate sobre el debate" y se fijó para ese día y hora.En otra reunión que se celebró esta tarde, se concretaron los detalles sobre el desarrollo del debate en el que se fijaron que habrá una intervención inicial, luego tres bloques (política-economía- modelo de partido) y el cierre. Por sorteo, será Susana Díaz la que tome la palabra la primera en el minuto inicial que tiene cada uno. Le seguirá Pedro Sánchez y después Patxi López. Acto seguido, abordarán el primer bloque, que le tocará a Sánchez inaugurarlo, seguido de la intervención de López y, por último la de Díaz. El capítulo económico lo comenzará la presidenta de la Junta de Andalucía y después será el turno del ex secretario general para, por último, hacerlo el expresidente del Congreso y del Gobierno vasco. A continuación habrá una pausa. De regreso, será a López a quién le toque abrir el bloque sobre el modelo de partido. Le seguirán Díaz y Sánchez. Por último, los tres candidatos tendrán un minuto final, que abrirá la andaluza, después será el turno del vasco y, por último, el madrileño. Las candidaturas y el comité organizador han calculado que se dedique una media hora por bloque por lo que se estima que el debate durará un total casi dos horas. A falta de concretar el moderador, sí han cerrado que será una mujer. Por el momento, no han cerrado ni el diseño ni cómo se colocarán, pero sí que no habrá militantes en la sala –como ocurrió en el debate de las primarias de 2014- sino que estará la prensa.