(AMPLIACIÓN) APROBADOS LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DÉFICIT DE LAS AUTONOMÍAS CON EL VOTO EN CONTRA DE LAS REGIONES DEL PSOE SALVO EXTREMADURA

Etiquetas

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne al Gobierno y las comunidades autónomas, aprobó este viernes la nueva senda de consolidación fiscal y los objetivos de deuda pública para los próximos ejercicios (periodo 2018-2020).El CPFF dio el visto bueno a un objetivo de déficit para el subsector de comunidades autónomas del 0,4% en 2018, del 0,1% en 2019 y de estabilidad presupuestaria (0%) en 2020, según explicaron varios consejeros autonómicos a la salida de la reunión. Votaron en contra todas las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Asturias, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Baleares) salvo Extremadura, que se abstuvo; y también rechazó el acuerdo Cantabria. Cataluña no pudo votar al no asistir el consejero titular a la reunión.Por su parte, Canarias votó a favor, como también lo hicieron las autonomías gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.De esta manera, con respecto al Consejo de la semana pasada han cambiado el sentido de su voto Canarias (de la abstención al respaldo) y Extremadura (del rechazo a la abstención). Cataluña, que no ha votado hoy, rechazó la semana pasada el acuerdo.Esta nueva propuesta del Gobierno sobre los objetivos de estabilidad tenía la intención de dar más margen, concretamente una décima más, a las comunidades autónomas este año y el próximo, y modifica así la primera propuesta que ya había sido aprobada la semana pasada por el CPFF así como en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado lunes.Tras finalizar el encuentro de hoy, la consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, justificó su abstención declarando que esta nueva propuesta del Gobierno “es una rectificación que se aproxima a lo que habíamos demandado, aunque no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo de cómo lo ha planteado el ministro”, así como que defienden la “normalidad institucional, que también corresponde a la aprobación de los Presupuestos”.Al ser preguntada por ser la única comunidad socialista que no votó en contra, Blanco-Morales afirmó que esta decisión no supone “una brecha” en el PSOE, y explicó que acude al CPFF como “representante institucional de Extremadura” y que el partido era conocedor de su postura.Por otra parte, varios consejeros de las comunidades gobernadas por el PSOE se mostraron en contra de la propuesta del Gobierno al considerarla “insuficiente” y rechazaron que la décima para las comunidades saliera de un recorte a la Seguridad Social.En esta línea, la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, defendió su voto en contra al considerar que dicha décima debería salir de la Administración Central del Estado. Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Aragón, Fernando Gimeno, calificó este hecho como “incomprensible”, y definió como “impresentable” que se les otorgue “en una mano una décima de déficit pero en la otra se nos quiten, posiblemente, los ingresos en la participación de los ingresos del Estado”, en referencia a la reducción del IRPF pactada por el Gobierno con Ciudadanos.Una vez el CPFF ha aprobado estos nuevos objetivos para el periodo 2018-2020, hoy mismo se reunirá el Consejo de Ministros, que volverá a aprobar el acuerdo junto al límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, también denominado ‘techo de gasto’.Este último se mantiene sin variación con respecto a lo aprobado por el Ejecutivo el pasado lunes y que se ha fijado en 119.834 millones, un 1,3% más que en 2017.A pesar de los cambios efectuados, el ‘techo de gasto’ no ha sido modificado, ya que la décima que se le ha dado de margen a las comunidades para 2018 y 2019 se resta de lo previsto inicialmente para la Seguridad Social, pasando del 1,2% al 1,1% en 2018 y del 1% al 0,9% en 2019. De esta forma, el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones públicas se mantiene en el 2,2% para 2018 y 1,3% para 2019 que habían sido aprobados el lunes.Tras su paso por el Consejo de Ministros, el acuerdo del ‘techo de gasto’ será tramitado en el Congreso de los Diputados en la semana del 10 de julio y, en caso de ser aprobado, por último pasará al Senado.