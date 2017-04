(AMPLIACIÓN) PSOE. LA CANDIDATURA DE DÍAZ SE POSTULA COMO "PROYECTO DE REENCUENTRO” DE LOS SOCIALISTAS PARA GANAR LAS ELECCIONES

Etiquetas

Eduardo Madina, uno de los hombres fuertes del equipo de Susana Díaz para alcanzar la Secretaría General del PSOE, afirmó hoy que la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía es un “proyecto de reencuentro” con las siglas y la historia del partido con el objetivo de ganar las próximas elecciones generales. Madina dijo en la sede de Ferraz que lo que plantea Díaz es “algo más que una candidatura, es un proyecto de reencuentro con estas siglas, con el significado ideológico del PSOE, de recuentro con la histórica vocación de mayoría para ganar las próximas elecciones, transformar la situación vital de la sociedad española para cambiar la historia de nuestro país que es España”. Así se manifestó el diputado vasco junto a Pilar Alegría, miembro también del equipo de Díaz y secretaria de Organización del PSOE de Aragón, después de registrar la candidatura de la presidenta de Andalucía para liderar el Partido Socialista. En declaraciones a los periodistas, Madina resaltó que el de Díaz “no es un proyecto contra nadie, no compite contra nadie, no falta el respeto a nadie”, sino que es “un proyecto basado en el respeto al PSOE, a todos los compañeros de este partido, al resto de candidaturas y, sobre todo, al servicio que el PSOE ha prestado siempre a una sociedad a la que se debe y para la que quiere rencontrarse consigo mismo”.El parlamentario vasco también afirmó que esta candidatura es “un amplio espacio de confluencia, de personas procedentes de todos los territorios, de distintas generaciones y de distintos itinerarios orgánicos y vitales confluyendo en un proyecto para los próximos diez años". NO ES CONTRA NADIEEn este sentido, destacó que “el proceso de cambio del 39 congreso comienza con una victoria de Susana Díaz en la Secretaría General y la apertura de un tiempo nuevo en un país llamado España, que es el nuestro y al que este partido se debe desde hace casi 138 años de historia”. Preguntados por cómo afronta este equipo la recogida de avales que se inicia este jueves, Madina se limitó a destacar que “lo que van a “defender es que este proceso sea plenamente libre, abierto y transparente”, es decir, con “información plena”.Por su parte, Alegría subrayó la “importancia” que supone que un militante te avale y la “responsabilidad” de que te está apoyando. Madina, quién pidió respeto para todos los demás candidatos y ensalzó la trayectoria política de Patxi López, señaló que esta situación interna en el PSOE “no es una batalla”. Sino que “es un congreso federal que tiene que tener de todo excepto lenguaje bélico” porque se habla “entre compañeros”.Así respondió cuando, desde el equipo de Pedro Sánchez se apunta a que este proceso “es cosa de dos”, relegando ya al tercer puesto al exlehendari vasco. “No creo que esto sea una cosa de dos, sino de casi 200.000 personas. Esto es un nosotros y cuanto menos personalismos, mejor, y cuanto más respeto a la opinión de los demás, mejor. Es muy difícil reducir el Congreso a nada que no sea eso".Sobre debates se limitaron a señalar que se trata de un asunto que se cerrará en las próximas reuniones de las candidaturas con el comité organizador de las primarias.