(AMPLIACIÓN) CONGRESO PP. RAJOY, REELEGIDO PRESIDENTE CON PEOR PORCENTAJE DE VOTO QUE EN 2012 Y 2004

El presidente del PP, Mariano Rajoy, fue reelegido este sábado al frente del partido gracias al voto de 2.530 de los 3.128 compromisarios participantes en el 18 Congreso Nacional, con un porcentaje sobre votos válidos del 95,65%, peor que en 2012 y 2004.Así lo anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid y del 18 Congreso Nacional del PP, Cristina Cifuentes, que los populares celebran este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid. De los 3.128 compromisarios, votaron 2.659. Hubo 14 papeletas nulas, 115 en blanco y 2.530 a favor de Rajoy.Cifuentes cifró la reelección del dirigente gallego en un porcentaje del 95,65% sobre votos válidos, lo que supone el tercer peor resultado de los cuatro congresos del PP a los que se ha presentado para ser el líder del partido.Rajoy fue elegido presidente por primera vez en 2004 en Madrid con el 98,37% de los votos, con 21 nulos y 41 en blanco. En 2008 en Valencia fue reelegido por primera vez con el 84,24% de 2008, con 409 votos en blanco. En 2012 en Sevilla, salió ratificado con el 97,56%, con 9 votos nulos y 63 en blanco.El 95,65% de apoyo de este Congreso en la Caja Mágica de Madrid es peor que el de la primera vez en 2004 y que el de Sevilla en 2012. Sólo mejora el del cónclave de Valencia de 2008, al que se presentó muy cuestionado tras perder las elecciones generales por segunda vez ante el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con Esperanza Aguirre amagando con disputarle el liderazgo, aunque finalmente no llegó a intentarlo.Después de que Cifuentes anunciara el resultado, Rajoy tomó la palabra para "dar las gracias" a los afiliados que le han votado y destacar que le "emociona" ser elegido presidente del PP. "Se me ha tratado muy bien con mucha generosidad y mucho cariño y eso, puesto que soy un ser humano, me emociona"."Es un honor porque llevo en este partido toda mi vida y le he dedicado una parte sustancial de la misma a trabajar en beneficio del PP porque creo que sus ideas son las mejores", remachó tras recordar que empezó en estas filas "muy joven" pegando carteles.