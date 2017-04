(AMPLIACIÓN) PSOE. SÁNCHEZ CONSIDERA SÓLO UN “DETALLE” LA RECOGIDA DE AVALES Y AUGURA “SORPRESAS AGRADABLES”

Etiquetas

- Su equipo ve bien un debate entre candidatos y afirma que han recaudado casi 37.000 euros desde que usan la cuenta de Ferraz. El equipo de Pedro Sánchez no afronta la recogida de avales para ser candidato a la Secretaría General del PSOE como una batalla entre aspirantes, sino como un “detalle” para cumplir los pasos que le lleven a recuperar el liderazgo del partido. José Luis Ábalos, coordinador del equipo de Sánchez y diputado por Valencia, afirmó que puede ser “significativo” el número de avales que recoja cada candidatura. “Si uno consigue nivel de avales raspado, es evidente que hay unas ciertas dificultades”, reconoció a los periodistas. Si, por el contrario, “hay quien quiere impresionar en avales, te está demostrando las posibilidades”. Por ello, consideró que “todo es indicativo” y que “lo importante es que una candidatura tenga el suficiente respaldo como para que sea competitiva”, de ahí que “a priori” no se hayan planteado ningún número. Ábalos afirmó que la situación es distinta a la de 2014, cuando Sánchez -que venció finalmente en las urnas- recabó 41.338 avales, por encima de los 25.238 de Eduardo Madina y los 9.912 de José Antonio Pérez Tapias, los otros dos aspirantes. “Las circunstancias de 2014 fueron otras. En este caso, creo que vamos a tener verdaderas sorpresas, muy agradables para nosotros”, manifestó. Dejó entrever que hay territorios que creen que “están en otra dirección porque el poder parece que oriente”, pero recalcó que el voto es libre, personal y “no sometido a ningún principio jerárquico”. Aunque expresó que “allá donde consigamos avales, va a haber un correlato en los votos; pero también creo que en algunos otros sitios, por lo que nos dice la militancia, vamos a tener sorpresas agradables para esta candidatura", añadió.De hecho, en un encuentro acto seguido con periodistas, la otra coordinadora de la campaña del ex secretario general, la diputada por Asturias Adriana Lastra, afirmó que "los avales son parte del proceso; no se gana el 4 de mayo, sino el 21", en referencia a que el 4 de mayo se sabrán los avales de cada candidato y el 21 es el día de la votación para elegir nuevo líder del PSOE.COSA DE DOSEsto incluso provocó que se recordara que ha habido casos en que un candidato ha sacado más avales que votos en unas primarias (Almunia-Borrell). O, como bromeó el propio Ábalos, le ocurrió a él en su elección como secretario provincial.Aunque no se ha querido marcar el camino que debe seguir quien recabe menos avales, Lastra respondió de manera directa cuando se le preguntó qué debe hacer Patxi López si queda tercero en este primer procedimiento: "Todo el mundo sabe que estas primarias son cosa de dos". "El propio Patxi López lo sabe", afirmó. Por su parte, Ábalos explicó que su proyecto pretende "ir sumando en cualquier momento" y que, por tanto, la oferta de integración a López "va a estar siempre" vigente.Tras expresar desde la candidatura de Sánchez sus recelos sobre el censo de militantes, recuerdan que están en plazo de reclamaciones y que es importante conocer el número definitivo para concretar el 5% que se necesita de avales.DEBATES Y CALENDARIODesde el equipo de Sánchez ven "suficiente" un debate entre candidatos, al tiempo que piden fijarlo cuanto antes. Así lo manifestó en este encuentro informativo el coordinador de estrategia y responsable de comunicación de la candidatura de Sánchez, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. No obstante, Gómez de Celis reclamó que la fecha se sepa "ya", cuando antes, porque no quieren entrar en la campaña "con el debate sobre el debate" y necesitan cerrar esa fecha para organizar su campaña debido a que el exlíder socialista ya tiene una agenda muy apretada. APRETADA AGENDADe hecho, concretaron que hasta ahora Sánchez ha protagonizado 26 actos, en los que ha llegado a 35.000 personas, sin contar las otras 30.000 que, según sus cálculos, han participado en los 137 encuentros de los demás miembros de la candidatura.Según explicó Ábalos, Sánchez seguirá con su agenda de encuentros con militantes y lo combinará con entrevistas en los medios de comunicación. Para los próximos días tiene previsto ir el jueves a Ibiza y el viernes a Mallorca. El fin de semana lo dedicará a L'Hospitalet y Barcelona, donde también acudirá también el miércoles para asistir al acto de homenaje a la exministra Carme Chacón, fallecida el pasado 9 de abril.Sin detallar más lugares, Ábalos señaló que los últimos días los dedicará a "las grandes ciudades" y enumeró Valladolid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid. En esta última cerrará el día 20 de mayo.Además, Pedro Sánchez presentará el próximo 10 de mayo la versión definitiva de su programa, en el que, según el sociólogo y coordinador del mismo, José Félix Tezanos, habrá modificaciones y será un “documento matizado” del ya presentado hace dos meses. RECAUDACIÓNPor otra parte, desde el equipo de Pedro Sánchez afirman que han recaudado 36.658 euros desde que el pasado 31 de marzo cerraran su campaña de ‘crowdfunding’ y comenzarán a recibir las donaciones a través de la cuenta abierta por Ferraz. Ábalos explicó que, según los datos que les pasa el PSOE, esos ingresos procedieron de un total de 718 donantes, de los que un 97% son afiliados. La cantidad media de donación se sitúa en 51 euros.Y apuntó que están “satisfechos de que la recaudación ha seguido produciéndose” aunque “no con el impacto de la inauguración”. “En nuestro caso son muchos más donantes con aportaciones mucho más pequeñas; esta es una candidatura de gente sencilla, humilde, que aporta lo que puede pero que son bastante más”, añadió.