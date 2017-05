(AMPLIACIÓN) DÍAZ PELEARÁ POR SER PRESIDENTA DEL GOBIERNO

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, aseguró este martes que las primarias del PSOE serán la “antesala” de la “remontada” electoral del PSOE y avanzó que peleará por ser presidenta del Gobierno. Díaz, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, afirmó que "convoque cuando convoque" elecciones el presidente Mariano Rajoy, al PSOE no les va a “a coger con el paso cambiado” porque ya tendrán candidato. “Si mis compañeros quieren, pelearé por ello" y abogó por “romper el techo de cristal” no sólo de ser la primera mujer al frente del partido en 138 años sino también la primera al frente del Ejecutivo. En la entrevista, Díaz comentó que “las mujeres siempre lo han tenido más difícil”, hasta el punto de que en 138 años del PSOE no ha habido ninguna mujer secretaria general, recordó. “Pero estoy convencida de que hombres y mujeres en mi partido vamos a romper ese techo de cristal y después vamos a ir a por ese otro techo de cristal de este país, que tampoco ha tenido una presidenta del Gobierno”.Preguntada por si será ella, respondió: “si mis compañeros quieren, evidentemente que pelearé por ello”. ¿Y si los españoles quieren la convertirán en presidenta del Gobierno?: “si quieren pelearé por ello también”.“Ahora vamos a las primarias y, después vamos a por la remontada electoral”, aseguró Díaz posicionándose como candidata a la Presidencia del Gobierno. El PSOE elige a su candidato a la Presidencia del Gobierno en unas primarias abiertas.Sobre la posibilidad de que el Gobierno adelante elecciones, dij que “no nos va a pillar sin candidato porque evidentemente vamos a tener candidato en cuestión de días, espero además que sea candidata. Yo salgo a ganar en este proceso y de lo que estoy convencida es que, convoque cuando convoque, vamos a ganar en este país porque España necesita del PSOE y nos está esperando”.“No voy a pedir perdón porque me gusta ganar elecciones, me gusta porque es la mejor manera de cambiar la vida de las personas. Yo quiero volver a levantar esa mayoría que nos permita cambiar este país a mejor”, reconoció.Díaz hace una lectura de estas primaras “como si fueran unas generales” porque aseguró que así es como la gente lo ve, como “la antesala de lo que pueden ser las generales y la remontada electoral”. “Y eso me carga de responsabilidad, yo sé que esas primarias tienen que ser en positivo, hablando de los problemas de los ciudadanos y no las voy a convertir en una carrera de cuestiones orgánicas que no le interesan a nadie y que perderíamos una oportunidad que en estos momentos tenemos”.COMPATIBILIDADLa presidenta de la Junta de Andalucía se preguntó por qué se duda de que pueda compatibilizar su cargo con el de líder del PSOE. “¿Por qué me quiere quitar de la Presidencia si me han elegido los andaluces?”, respondió cuando se le preguntó si dejará la Junta de Andalucía. Y agregó que, “no es la primera vez que un presidente autonómico ha aspirado a ser secretario general o presidente de su partido", aunque “ahora sí que cuestiona mucho más la compatibilidad”, apuntó.AVALESPreguntada por si va a arrasar en la recogida de avales, Díaz respondió con ironía que procura “no ir sobrada en la vida de nada, sólo de trabajo”. Pero añadió que donde quiere “arrasar es después en las elecciones, ganar a la derecha y todas las fuerzas políticas en España y que mi partido vuelva a vivir las noches electorales de victorias y ganar para hacer política”.Por ello, el próximo 21 de mayo, en las primarias, quiere “ganar para abrir un nuevo tiempo, donde se recupere lo que hemos sido siempre, una alternativa en España”.Pensando en el día después, Díaz quiere rodearse de “los mejores” y asegura que no tendrá en cuenta a quién apoyaron en estas elecciones internas porque lo importante es “abrir etapa de unidad en el partido para ganar las elecciones”.