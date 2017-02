(AMPLIACIÓN) ERREJÓN CREE QUE SI SE IMPONEN LAS TESIS DE IGLESIAS, SERÁ “MÁS DIFÍCIL” SACAR A RAJOY DE LA MONCLOA

Etiquetas

- “Asumo que por defender mis ideas podría dejar de ser secretario Político y portavoz parlamentario”, asegura. El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, afirmó hoy que asume que por estar defendiendo sus ideas ante la II Asamblea Ciudadana del partido “podría dejar de ser secretario Político y/o portavoz del grupo parlamentario”, y agregó que si finalmente se imponen las tesis de Pablo Iglesias, será “más difícil” que Mariano Rajoy deje de ser presidente del Gobierno.Errejón se expresó de esta manera en declaraciones en la Ser, recogidas por Servimedia, donde insistió en que no está de acuerdo “con todas las decisiones del entorno de Pablo (Iglesias)”. “Una buena parte del entorno de Pablo no me quiere en las posiciones de relevancia que tengo ahora”, consideró Errejón, que dijo sentirse “humildemente satisfecho” por las labores políticas que ha realizado en la organización. Con todo, aseguró que en Podemos “no estamos atornillados a los cargos”, por lo que asumió que podrían apartarle de sus actuales tareas. “Asumo que por presentar las ideas que estoy defendiendo podría dejar de ser secretario Político y/o portavoz del grupo parlamentario”, subrayó. Asimismo, indicó que si gana el equipo de Pablo Iglesias, ‘Podemos para Todas’, en la Asamblea de este fin de semana, será “más difícil sacar a (Mariano) Rajoy de La Moncloa”. “El problema no es Pablo, por eso pido el voto para él como secretario general”, dijo Errejón, aunque reclamó el voto para el equipo que él presenta, ‘Recuperar la ilusión’.“VIRAJE IDEOLÓGICO”En Podemos, dijo, “ha habido un desplazamiento de los compañeros que han acompañado a Pablo”, que han dado “un viraje ideológico que nos ha desconectado de los españoles que todavía se sienten huérfanos”. Reivindicó un Podemos “que se parezca más al 15-M que a los partidos tradicionales” y que “recupere” el espíritu del Podemos “original”, el que comenzó en las elecciones europeas de 2014 diciendo que no se conformaban con el resultado obtenido. Reconoció que todo el “ruido” interno que se está produciendo estos días es complicado traducirlo a un debate de ideas y apuntó que “nos estamos jugando” tener la capacidad “de ser útiles ya” y de “recuperar la iniciativa” o de arrinconarse como una “organización de protesta”.Asimismo, aseguró que “nunca” ha sido desleal con el líder de Podemos, aunque agregó que “puede ser que haya habido gente que haya tenido comportamientos o declaraciones que le hayan faltado el respeto a Pablo. Si es así, y ha habido algunas sonadas en los últimos días, yo la descalifico de plano”. Concluyó que tampoco “nunca” ha querido acabar con la figura de Iglesias. “No hay nadie de mi organización que pueda decir que le ha echado más horas, más tiempo, más energías y más ideas a hacer a Pablo Iglesias presidente del Gobierno de España”, indicó.